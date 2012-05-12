جزئیات رابطه اسرائیل و سعودیها با فرقه رجوی/فعالیت گسترده در اردن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های عراق، "مریم سنجابی" یکی از اعضای سابق گروهک منافقین گفت : شواهد و قرائنی درباره همکاری و رابطه میان سازمان(گروهک تروریستی منافقین) و رژیم عربستان سعودی وجود دارد.

وی افزود: سازمان(گروهک تروریستی منافقین) از عربستان و اسرائیل پول می گیرد و در کشتار مردم عراق دست داشته است. سازمان همچنین به طور جدی و فراوان در اردن فعالیت می کند و به ویژه با نمایندگان پارلمانی آن ارتباط قوی دارد.

سنجابی از اعضای گروهک منافقین در لیبرتی(حومه بغداد) خواست که عاقل باشند و از تصمیم دولت عراق و سازمان ملل برای اسکان در کشور دیگر استفاده کنند.

این عضو سابق گروهک منافقین همچنین از کشورهای اروپایی خواست که به اعضای این سازمان حق پناهندگی بدهند، زیرا آنها همانند زندانیان در اردوگاه اشرف زندگی می کنند.

وی درباره آینده گروهک منافقین گفت : روشن است که سازمان دیگر نمی تواند در عراق باقی بماند و انتقال به لیبرتی فرصتی را برای فرار بسیاری از اعضا ایجاد کرده است.

سنجابی بیان کرد: اگر اعضای سازمان آزادی عمل داشتند و فشاری از سوی سازمان علیه آنها وجود نداشت دو سوم از اعضای سازمان آن را ترک و به اروپا یا ایران می رفتند تا زندگی شخصی خود ادامه دهند.

شایان ذکر است که مریم سنجابی متولد 1347 کرمانشاه یکی از اعضای گروهک تروریستی منافقین بود که در آوریل سال 2011(فروردین 1390 ) از این گروهک جدا گردید. این عضو سابق پس از ورود ارتش عراق به اردوگاه اشرف از این اردوگاه فرار و خود را تسلیم نیروهای عراقی کرد.

وی در تاریخ 30 فروردین 1390 در یک کنفرانس مطبوعاتی با حضور خبرنگاران و عکاسان و کانالهای تلویزیونی شرکت کرده و ضمن اعلام جدایی خود از این گروهک تروریستی به اختصار به بیان مطالب خود از درون اردوگاه اشرف پرداخت.

سنجابی در صحبتهای خود ضمن انتقاد شدید از نحوه رهبری گروهک منافقین و نقض حقوق بشر در قرارگاه اشرف در بخشی از ناگفته های خود آورده بود : نزدیک به 25 سال است که اعضای پادگاه اشرف از ساده ترین حقوق انسانی که در تمام کشورهای جهان و مجامع بین المللی به رسمیت شناخته شده محروم هستند.

وی در حال حاضر در پاریس زندگی می کند و به فعالیتهای اجتماعی برای کمک به اعضای گروهک منافقین که قصد خروج از اردوگاه اشرف را دارند می پردازد.