پتانسیل راه اندازی دوره تخصصی دکترای پژوهشی در موسسه رازی وجود دارد

هادی فامیل قدکچی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص پتانسیلهای موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی افزود: این موسسه، ظرفیتهای مختلفی را در خود دارد که بخشی از آنها مربوط به حوزه پژوهش و تحقیق هستند و اهمیت فراوانی دارند.

رئیس موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی ادامه داد: تلاش برای به فعلیت درآوردن همه پتانسیلهای رازی به ویژه پتانسیلهای پژوهشی این موسسه ادامه دارد و بخشهای مختلف این موسسه در این راستا با یکدیگر تعامل و همکاری دارند.

این مسئول گفت: راه اندازی دوره تخصصی دکترای پژوهشی در موسسه رازی از مهمترین برنامه های پیش روی این موسسه است.

این امر در راستای شکوفایی ظرفیتهای تحقیقاتی این موسسه صورت می گیرد

رئیس موسسه تحقیقاتی واکسن و سرم سازی رازی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در خصوص هدف از راه اندازی این دوره ادامه داد: این امر در راستای شکوفایی ظرفیتهای تحقیقاتی این موسسه و استفاده از این ظرفیتها در راستای ارتقای فعالیتها صورت خواهد گرفت.

فامیل قدکچی افزود: دوره تخصصی دکترای پژوهشی به زودی در موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی راه اندازی می شود و طبق پیش بینی ها راه اندازی این دوره، تاثیرات تحقیقاتی و پژوهشی بسیار مطلوبی به همراه خواهد داشت.

رئیس موسسه تحقیقاتی واکسن و سرم سازی رازی ادامه داد: گسترش تولید سرمها و واکسنها از دیگر برنامه های بسیار مهم این موسسه محسوب می شود.

موسسه تحقیقاتی واکسن و سرم سازی رازی در کرج مستقر است و از مهمترین مراکز پژوهشی در استان البرز و کشور محسوب می شود.