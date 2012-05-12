رگبار، رعد و برق و بارش تگرگ در اقصی نقاط کشور طی 3 روز آینده

عبد الرضا امیدوار شهری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: بر اساس نقشه های پیش یابی هواشناسی طی سه روز آینده به تناوب در مناطقی ازشمال غرب، دامنه های البرز، سواحل دریای مازندران، جنوب و جنوب شرق کشور رشد ابر، رگبار و رعد و برق گاهی همراه با وزش باد و در مناطق مستعد بارش تگرگ پیش بینی می شود.

به گفته وی، این وضعیت از بعد از ظهر روز دوشنبه وطی روز سه شنبه در شمال شرق کشور و همچنین در روز دوشنبه در دامنه های زاگرس نیز رخ خواهد داد.

امیدوار اظهار داشت: با توجه به تشکیل توده گرد و غبار بر روی کشور عراق، طی 48 ساعت آینده غبار آلود بودن آسمان استان های واقع در غرب و جنوب غرب کشور دور از انتظار نیست.

مدیرکل پیش بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی تصریح کرد: فردا آسمان تهران کمی ابری در بعد از ظهر همراه با افزایش ابرو اوایل شب همراه با رگبار، رعد وبرق و وزش باد است.

