خرید زمین برای احداث رینگ سبز در شهر اصفهان ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، سید کریم داودی ظهر شنبه در جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان با بیان اینکه باید برای جدا سازی زمین‌های ناژوان و منازل مسکونی ناژوان خیابان و یا رینگی احداث شود، اظهار داشت: احداث رینگ شفاف برای زیباسازی منطقه ناژوان و جلوگیری از توسعه ساختمان‌ها به داخل این منطقه گردشگری لازم و ضروری است.

وی با تاکید بر اینکه در مجاورت حریم شهر اصفهان خرید زمین برای احداث رینگ سبز ضروری است، گفت: خرید زمین برای توسعه فضای سبز در مناطق ۲، ۹، ۱۲ و ۱۴ باید در اولویت کاری شهرداری قرار بگیرد.

نایب رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان در ارتباط آلودگی هوای شهر اصفهان بیان داشت: ۸۰ درصد آلودگی ناشی از تردد خودروهاست از همین رو در سفر ریاست جمهوری خروج خوردوهای فرسوده مطرح شد اما باید در حال حاضر به فکر اجرای راهکارهای کاهش آلودگی باشیم.

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود ضمن تبریک پیروزی سپاهان گفت: پیروزی سپاهان نمادی از توان مردم اصفهان در برنامه ریزی است چرا که مربیان و بازیکنان این تیم با وجود معضلات اول فصل توانستند به این جایگاه دست پیدا کنند.



داودی با بیان اینکه یکی از انتظارات مردم اصفهان تکمیل ورزشگاه نقش جهان است، تصریح کرد: اما به دلیل عدم واگذاری به مدیریت شهر اصفهان ما نتوانسته‌ایم به این خواسته به حق شهروندان پاسخ دهیم.

نایب رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان بیان داشت: تکمیل این پروژه یکی از دغدغه‌های مدیریت شهری است که امید است مسئولان کشوری همت ویژه‌ای را نسبت به این طرح در دستور کار قرار دهند.