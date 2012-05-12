مخالفت معاون نتانیاهو با هرگونه ماجراجویی نظامی علیه ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه صهیونیستی هاآرتص ، "موشه یعالون" معاون نخست وزیر رژیم صهیونیستی ضمن مخالفت با حمله احتمالی یکجانبه رژیم صهیونیستی به تاسیسات هسته ای ایران گفت : من به عنوان یک نظامی که تجربه جنگ دارم، معتقدم اقدام نظامی علیه ایران باید آخرین حربه باشد و تمام راه های دیگر باید طی شوند.

وی در ادامه اظهاراتش افزود: اگر اقدام نظامی علیه ایران اجتناب ناپذیر باشد اسرائیل نباید آغازگر حمله باشد.

