  1. بین الملل
۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۹:۱۱

سردرگمی صهیونیستها ادامه دارد/

مخالفت معاون نتانیاهو با هرگونه ماجراجویی نظامی علیه ایران

مخالفت معاون نتانیاهو با هرگونه ماجراجویی نظامی علیه ایران

در ادامه سردرگمی مقامات رژیم صهیومیستی در قبال برنامه هسته ای صلح آمیز ایران، معاون نخست وزیر رژیم اشغالگر قدس، مخالفت خود با را ماجراجویی نظامی علیه ایران به سبب پیامدهای خطرناک آن اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه صهیونیستی هاآرتص ، "موشه یعالون" معاون نخست وزیر رژیم صهیونیستی ضمن مخالفت با حمله احتمالی یکجانبه رژیم صهیونیستی به تاسیسات هسته ای ایران گفت : من به عنوان یک نظامی که تجربه جنگ دارم، معتقدم اقدام نظامی علیه ایران باید آخرین حربه باشد و تمام راه های دیگر باید طی شوند.

وی در ادامه اظهاراتش افزود: اگر اقدام نظامی علیه ایران اجتناب ناپذیر باشد اسرائیل نباید آغازگر حمله باشد.
 
در ادامه همچنین وقتی از یعالون درباره نظرش درخصوص ازدواج همجنس بازان سوال شد، ضمن حمایت از این امر گفت : من از حقوق افراد در خصوص انتخاب نوع روابطشان حمایت می کنم.
 
لازم به ذکراست در روزهای اخیر نخست وزیر و وزیر جنگ رژیم اشغالگر قدس بارها ایران را تهدید به حمله نظامی کرده اند که با مخالفت بسیاری از مقامات نظامی و امنیتی این رژیم روبرو شده است، زیرا این مقامات به پیامدهای خطرناک هرگونه ماجراجویی نظامی علیه ایران آگاه هستند.

در این زمینه ایهود اولمرت نخست وزیر سابق رژیم صهیونیستی، مقامات این رژیم را از هرگونه پیشتازی در اقدام نظامی علیه ایران بر حذر داشته و هشدار داده بود چنین اقدامی کل منطقه را بی ثبات خواهد کرد.
کد مطلب 1600487

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