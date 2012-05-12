مسئولان هیئت بسکتبال در پی حفظ نماینده قم در لیگ برتر هستند

جواد شهره غلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، تصریح کرد: با اینکه تیم بسکتبال جهش ترابری قم در پایان رقابت های فصل گذشته لیگ برتر بسکتبال باشگاه های کشور در رتبه آخر ایستاد و به لیگ دسته اول سقوط کرد اما تلاش مسئولان هیئت این است که تیم در لیگ برتر بماند.



وی یاد آور شد: درست است که تیم بسکتبال جهش ترابری قم به لیگ دسته اول بسکتبال باشگاه های کشور سقوط کرده است اما با توجه به چراغ سبز فدراسیون بسکتبال، مسئولان هیئت در پی تشکیل تیمی قوی با حامی مالی توانمند در فصل جدید لیگ برتر بسکتبال هستند.



مربی سابق تیم های بسکتبال راه و ترابری و جهش ترابری قم در لیگ برتر بسکتبال باشگاه های کشور عنوان کرد: بدین ترتیب قم سهمیه حضور در لیگ برتر بسکتبال باشگاه های کشور را دارد و علی عبدیخانی مدیر تیم نیز با جدیت به دنبال تیم است که اسپانسر قوی برای تیم تدارک دیده شود.



ابراز تاسف از سقوط تیم بسکتبال جهش ترابری قم به رقابت های لیگ دسته اول



وی با ابراز تاسف از سقوط تیم بسکتبال جهش ترابری قم به رقابت های لیگ دسته اول بسکتبال باشگاه های کشور، تصریح کرد: به واقع شایسته باخت های متعدد و قرار گرفتن در انتهای جدول رده بندی نبودیم زیرا بازی های بسیار خوبی برابر تک تک رقبای خود در لیگ برتر به نمایش گذاشتیم.



شهره غلامی که در کنار سیدعباس آقاکوچکی در کادر فنی تیم بسکتبال جهش ترابری قم حضور داشت، ادامه داد: تیم ما خدمت بزرگی به بسکتبال کشور کرد زیرا بدون کمترین هزینه در مقایسه با سایر تیم ها در لیگ برتر حضور یافتیم و بازیکنان جوان و مستعدی را به جای ستاره ها و بازیکنان مطرح در تیم خود داشتیم.



وی تاکید کرد: قم این ظرفیت را دارد که در لیگ برتر بسکتبال باشگاه های کشور همچنان دارای یک نماینده قوی باشد و امیدوارم با تدابیری که مسئولان هیئت بسکتبال استان قم و مدیریت جدید تیم می اندیشند، در سال 91 تیمی قوی را در لیگ برتر داشته باشیم.



پایان دو سال حضور نماینده قم در لیگ برتر بسکتبال



گفتنی است: تیم بسکتبال جهش ترابری قم بعد از اینکه در بین 12 تیم حاضر در لیگ برتر بسکتبال باشگاه های کشور در مکان آخر جدول قرار گرفت، در پلی آف چهار تیم انتهای جدول نیز نتوانست در مصاف با تیم همیاری زنجان نتیجه لازم را کسب کرده و به لیگ دسته اول سقوط کرد.



با نتیجه‌ای که در دیدار تیم‌های بسکتبال جهش ترابری قم و همیاری شهرداری زنجان رقم خورد، جهش ترابری قم با کسب 21 شکست و سه پیروزی به کار خود در لیگ برتر بسکتبال پایان داد ولی تیم همیاری شهرداری زنجان در لیگ برتر بسکتبال باقی ماند.



جالب اینکه امسال 12 تیم در مسابقات لیگ برتر بسکتبال باشگاه‌های کشور حضور داشتند و تیم‌های بسکتبال جهش ترابری قم و پویا تهران که در سال 1389 با قهرمانی و نایب قهرمانی لیگ دسته اول به لیگ برتر آمده بودند، بار دیگر به لیگ دسته اول سقوط کردند.

