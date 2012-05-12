هیات کالج دفاعی نیجریه از دانشکده دفاعی سپاه بازدید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، جمعی از نظامیان کالج دفاعی کشور نیجریه که در راس یک هیات 15 نفره به تهران سفر کرده بودند به همراه هیاتی از ارتش جمهوری اسلامی ایران، ستاد کل نیروهای مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در دانشگاه جامع امام حسین(ع) حضور یافته و از قسمت‌های مختلف دانشکده دفاعی بازدید کردند.

سردار سرتیپ پاسدار حسین ظریف منش فرمانده دانشگاه جامع امام حسین (ع) و فرمانده دانشکده علوم دفاعی در سخنان جداگانه ای از فعالیت های گسترده حوزه پژوهش و فناوری این دانشگاه خبر داد.