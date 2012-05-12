افزایش خشونتهای راستگرایان افراطی چالشی بزرگ برای دولت آلمان

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه آلمانی "اشلسویگ هول اشتاینیشر سایتونگ " در گزارشی نوشت: پلیس آلمان از بالا رفتن میزان خشونتهای سیاسی در کشور شکایت می کند. اکثریت عاملان این گونه خشونت ها راستگرایان افراطی هستند ؛ البته خشونت چپ گراها هم شدیدا افزایش پیدا کرده است.

بر اساس اطلاعات وزارت کشور آلمان در روز جمعه ، سال گذشته حدود 3108 اقدام خشونت آمیز سیاسی در آلمان ثبت شده است. که در مقایسه با سال 2012 حدود 17.9 درصد افزایش داشته است.

"هانس پتر فریدریش"،وزیر کشور آلمان در این باره ابراز نگرانی کرده است. وی همچنین از بالا رفتن شدید اقدامات خشونت آمیز با انگیزه های بیگانه ستیزی که حدود 22.7 درصد نسبت به سال 2010 افزایش داشته است خبر داده است.

به گفته وزیر کشور آلمان، اکثر جرایم با انگیزه های سیاسی در آلمان از یک دهه گذشته زمینه های راست افراطی داشته اند. در هیچ یک از گروههای دیگر این تعداد کشته ثبت نشده است. از سال 1990 تا به حال حدود شصت نفر قربانی خشونتهای راستگرایان افراطی در آلمان شده اند. این در حالی است که ائتلاف عملیاتی مخالف راستگراها از 182 قربانی در این زمینه خبر داده اند.

این روزنامه آلمانی در ادامه نوشت: برای سال 2011 در آلمان کلا 30216 جرم با انگیزه های سیاسی ثبت شده است که این به مفهوم یک افزایش 11.2 درصدی این گونه اقدامات می باشد.

وزیر کشور آلمان به خصوص به حمله تروریستی افراط گرایان علیه سربازان آمریکایی در فرودگاه فرانکفورت که با دو کشته همراه بود اشاره کرده و همچنین از کشف گروه تروریستی راست افراطی (NSU) که حدود 13 سال در حاشیه بودند و حداقل ده نفر را به قتل رساندند خبر داد.

سخنگوی سیاست داخلی حزب سوسیال دموکرات پارلمان آلمان این انتقاد را وارد می کند که تهدیدات از طرف اسلامگراهای افراطی چیز جدیدی نیست. اینکه تا چه اندازه آمادگی خشونت راستگراهای افراطی در آلمان بالاست مسئله ای است که تازه حالا آشکارا بیان می شود. تازه آشکار شدن قتلهای زنجیره ای گروه NSU وزیر کشور را وادار به این اعتراف کرده است که این مسئله مدتها از چشم دولت آلمان دور مانده بود.

رئیس اتحادیه پلیس آلمان (GdP) نیز افزایش آمادگی خشونت مجرمان راست افراطی در آلمان را دیگر غیر قابل تحمل ارزیابی کرده است. وی از همه احزاب آلمانی یک محدودیت هر گونه افراط گرایی سیاسی و اعتماد به پلیس آلمان در این راستا را خواستار شد. وی همچنین از خشونت بالا علیه نیروهای پلیس آلمان توسط گروههای خشونت گرای راست افراطی شکایت کرده است.

سخنگوی سیاست داخلی فراکسیون چپ در آلمان نیز به وزیر کشور این انتقاد را وارد می کند که خشونت راستگراها را بی خطر جلوه داده و شمار قربانیان به قتل رسیده توسط گروههای نژادپرست در آلمان را عمدا پایین اعلام می کند.

"استفان روپرت" از نمایندگان حزب دموکرات آزاد آلمان نیز بر مبارزه سرسختانه با گروههای راستگرای افراطی تاکید کرده و اعلام کرده است که خطرات ناشی از این گروه باید جدی گرفته شود.