ظرفیت های بالقوه خواهر خواندگی اصفهان و فرایبورگ باید تقویت شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید مرتضی سقائیان نژاد ظهر شنبه در دیدار با سفیر آلمان در ایران با بیان اینکه از قرن‌های گذشته تاکنون، مسلمانان در کنار مسیحیان، کلیمیان و زرتشتیان در اصفهان زندگی مسالمت‌آمیزی با یکدیگر داشته‌اند، اظهار داشت: مردم و اقلیت های مذهبی تفاهم و اشتراکات فرهنگی و اجتماعی بسیار زیادی با یکدیگر برقرار کرده‌اند.

وی افزود: وجود هزاران اثر تاریخی، دانشمند، شاعر، فرهیخته و رجال در ابعاد مختلف در اصفهان نشان دهنده تمدن در این شهر کهن است.

شهردار اصفهان با بیان اینکه اصفهان به عنوان کریدور علمی کشور ایران به شمار می رود، گفت:این شهر از 18 دانشگاه بزرگ دولتی برخوردار است و ۲۲۰ هزار دانشجو در دانشگاه های آن مشغول به تحصیل هستند.

وی با بیان اینکه در برخی از کشورها اخباری غیر واقعی از جمهوری اسلامی منتشر می‌شود، تصریح کرد: البته مبنای ارتباطات در دنیا دیدار چهره به چهره مردم است و ما به دنبال بیان واقعیت‌ها در مورد چهره و اعتقادات و آداب و رسوم مردم کشورمان هستیم.

سقائیان نژاد اظهار داشت: تقویت مباحث خواهرخواندگی کمک شایانی به شناختن چهره واقعی ایران در افکار عمومی دنیا می‌کند.



وی با یادآوری اینکه شهرهای اصفهان و فرایبورگ زمینه‌های تاریخی فرهنگی مشترک دارند، گفت: باید کوشش کنیم واقعیت‌ها، دوستی و صمیمیت مردم کشورمان به مردم آلمان نشان داده شود.



شهردار اصفهان خواستار استفاده هر چه بیشتر از ظرفیت‌های بالقوه شهر فرایبورگ و اصفهان شد و بیان داشت: لازم است در این خصوص از تمامی تلاش خود برای ارتباط با شهر فرایبورگ به عنوان خواهر خوانده اصفهان استفاده کنیم.

