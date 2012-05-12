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۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۹:۳۹

تورنمنت فوتسال چهارجانبه چین/

تیم ملی فوتسال ایران مقابل ژاپن متوقف شد

تیم ملی فوتسال ایران مقابل ژاپن متوقف شد

ملی پوشان فوتسال کشورمان دومین دیدار خود در چارچوب تورنمنت چهارجانبه چین را با تساوی مقابل ژاپن پشت سر گذاشتند.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتسال کشورمان عصر امروز شنبه در دومین دیدار خود در تورنمنت چهارجانبه چین به مصاف تیم ملی ژاپن رفت. تیم کشورمان که در بازی نخست موفق به شکست میزبان مسابقات شده بود، در این بازی با نتیجه تساوی 2 بر 2 متوقف شد.

هر دو گل تیم ملی فوتسال کشورمان را در این بازی علی اصغر حسن‌زاده به ثمر رساند. این نتیجه درحالی رقم خورد که تیم ملی فوتسال ایران نیمه اول دیدار مقابل ژاپن را با برتری 2 بر صفر به اتمام رسانده بود.

شاگردان علی صانعی فردا یکشنبه در آخرین دیدار خود در چارچوب تورنمنت چهارجانبه چین به مصاف تیم ملی رومانی می‌روند.

کد مطلب 1600508

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