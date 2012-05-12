  1. استانها
  2. همدان
۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۲۱:۱۸

محمدی:

امسال 30 هزار نفر روز در طرح هجرت همدان شرکت می کنند

امسال 30 هزار نفر روز در طرح هجرت همدان شرکت می کنند

همدان - خبرگزاری مهر: معاون عمرانی فرماندار همدان با بیان اینکه در طرح هجرت 3 سال جاری در همدان 30 هزار نفر روز شرکت می کنند، گفت: بیشترین تأکید در این زمینه فعالیت جهادی در بخش کشاورزی است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی محمدی ظهر شنبه در ستاد پشتیبانی از طرح اردوهای هجرت 3 همدان افزود: در سال جاری ظرفیت طرح هجرت 3 در همدان شش هزار نفر افزایش یافته است.

محمدی با تاکید بر اینکه بالاترین اثربخشی طرح های بسیج سازندگی تربیت جوانان آینده جامعه است، گفت: نیروی کار در طرح اردوهای هجرت 3 باید به نحو شایسته ساماندهی شوند.

معاون عمرانی فرماندار همدان با بیان اینکه طرح هجرت 3 زمینه‌ساز شکوفایی استعداد جوانان است، عنوان کرد: این طرح در راستای غنی‌سازی اوقات فراغت شرکت‌کنندگان طرح است.

وی یادآور شد: در سال گذشته 287 هزار و 721 نفرروز در اردوهای طرح هجرت 3 شرکت کردند.

کد مطلب 1600509

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها