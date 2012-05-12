امسال 30 هزار نفر روز در طرح هجرت همدان شرکت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی محمدی ظهر شنبه در ستاد پشتیبانی از طرح اردوهای هجرت 3 همدان افزود: در سال جاری ظرفیت طرح هجرت 3 در همدان شش هزار نفر افزایش یافته است.

محمدی با تاکید بر اینکه بالاترین اثربخشی طرح های بسیج سازندگی تربیت جوانان آینده جامعه است، گفت: نیروی کار در طرح اردوهای هجرت 3 باید به نحو شایسته ساماندهی شوند.

معاون عمرانی فرماندار همدان با بیان اینکه طرح هجرت 3 زمینه‌ساز شکوفایی استعداد جوانان است، عنوان کرد: این طرح در راستای غنی‌سازی اوقات فراغت شرکت‌کنندگان طرح است.

وی یادآور شد: در سال گذشته 287 هزار و 721 نفرروز در اردوهای طرح هجرت 3 شرکت کردند.