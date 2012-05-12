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۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۲۱:۲۱

طی سال گذشته/

بیش از 70 تن عسل در دامغان تولید شد/ ارزش بیش از یک میلیارد تومانی عسل دامغان

بیش از 70 تن عسل در دامغان تولید شد/ ارزش بیش از یک میلیارد تومانی عسل دامغان

دامغان - خبرگزاری مهر: کارشناس طیور و زنبور عسل مدیریت جهادکشاورزی شهرستان دامغان از تولید بیش از 70 تن عسل در این شهرستان طی سال گذشته خبر داد.

آیت الله تیموری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تولید بیش از 70 تن عسل در شهرستان دامغان، گفت: این میزان عسل از 8 هزار و 200 کلنی تولید شده است.

وی تولید عسل از هر کلنی را 5/8 کیلوگرم بیان کرد و افزود: در شهرستان دامغان 100 خانواده به کار پرورش زنبور عسل مشغول هستند.

کارشناس طیور و زنبور عسل مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان دامغان اضافه کرد: مناطق مهماندوست، طزره، دروار، دیباج، برم و قهاب رستاق مهمترین مناطق پرورش زنبور عسل در شهرستان دامغان است.

وی یاد آور شد: به علت تنوع گیاهی در شهرستان دامغان و رویش گیاهان شامل گون، زنبان، آفتاب گردان، خارشتر و یونجه که مهمترین گیاه مصارف زنبور عسل هستند به همین خاطر عسل دامغان مطلوب و از کیفیت بسیار بالایی برخوردار است.

تیموری در پایان گفت: ارزش عسل های تولیدی در شهرستان دامغان یک میلیارد و 50 میلیون تومان بوده است.

کد مطلب 1600510

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