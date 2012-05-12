بیش از 70 تن عسل در دامغان تولید شد/ ارزش بیش از یک میلیارد تومانی عسل دامغان

آیت الله تیموری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تولید بیش از 70 تن عسل در شهرستان دامغان، گفت: این میزان عسل از 8 هزار و 200 کلنی تولید شده است.

وی تولید عسل از هر کلنی را 5/8 کیلوگرم بیان کرد و افزود: در شهرستان دامغان 100 خانواده به کار پرورش زنبور عسل مشغول هستند.

کارشناس طیور و زنبور عسل مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان دامغان اضافه کرد: مناطق مهماندوست، طزره، دروار، دیباج، برم و قهاب رستاق مهمترین مناطق پرورش زنبور عسل در شهرستان دامغان است.

وی یاد آور شد: به علت تنوع گیاهی در شهرستان دامغان و رویش گیاهان شامل گون، زنبان، آفتاب گردان، خارشتر و یونجه که مهمترین گیاه مصارف زنبور عسل هستند به همین خاطر عسل دامغان مطلوب و از کیفیت بسیار بالایی برخوردار است.

تیموری در پایان گفت: ارزش عسل های تولیدی در شهرستان دامغان یک میلیارد و 50 میلیون تومان بوده است.