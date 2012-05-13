کشف شهر تاریخی در روباه تپه/ تمدن کهن سر از خاک برآورد

علی اکبر وحدتی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر بیان کرد: این شهر تاریخی طی کاوش‌های باستان شناسی در محوطه ریوی تپه (روباه تپه) شهرستان مانه و سملقان کشف شد.

وی افزود: کشف این شهر 80 هکتاری در کاوش‌های باستان شناسی محوطه ریوی که به منظور تعیین عرصه و حریم و لایه نگاری از یک ماه پیش آغاز شده بود اتفاق افتاد.

وحدتی اضافه کرد: سفالینه ها، باروی قلعه، خمره‌های ذخیره آذوقه، سرپیکانهای مفرقی و مهره‌های مفرغی کشف شده در این شهر باستانی حاکی از قدمت 3 هزار و 500 ساله این محوطه و بازگشت آن به اواخر عصر مفرغ و اوایل عصر آهن دارد.

وی با بیان اینکه این محوطه در طول دوره‌های تاریخی به تناوب محل اسکان، شهرنشینی و روستانشینی بوده است افزود: به نظر می‌رسد تنها در دوره هخامنشیان بیشتر این 80 هکتار مسکونی بوده است.

معاون میراث اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان شمالی اظهار داشت: تپه ریوی (روباه) در یک کیلومتری غرب روستای نجف و یک کیلومتری شمال روستای قره مصلی از توابع بخش مرکزی مانه و سملقان در خراسان شمالی واقع شده است.