به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در دیدارهای جداگانه با تعدادی از جوانان و دانشگاهیان و نیز بانوان فعال در عرصه سیاسی و اجتماعی کشور به مناسبت میلاد حضرت فاطمه زهرا (س) به پرسش‌های آنان پاسخ گفت.



آیت الله هاشمی رفسنجانی در ابتدا میلاد فرخنده دختر گرامی رسول اکرم(ص)، حضرت فاطمه زهرا(س) را تبریک گفت و با اظهار امیدواری نسبت به اینکه پیرو واقعی و لایقی برای ائمه مظلوم مکتب تشیّع باشیم، گفت: حقیقتاً کشور ایران و امت اسلام هر چه از برکات و توفیق و تعالی دارند از حضور و محاسن و مناقب اهل بیت نورانی رسول گرامی اسلام در میان آنان است.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، رشد فعالیت اجتماعی ، علمی و مدیریتی بانوان کشور را چشمگیر خواند و با اشاره به دیدگاه باز اسلام اصیل در مورد حضور زن در جامعه گفت : از همان ابتدای تا سیس حکومت اسلامی توسط پیامبر گرامی اسلام ، علی رغم دیدگاه بسته حاکم بر جامعه جاهلی آنروز عربستان فعالیت زنان آغاز شد که نمونه روشن آن حضرت زهرا(س) و فعالیت های اجتماعی ایشان در کنار حضرت علی (ع) بود.

آیت الله هاشمی رفسنجانی تاریخ اسلام بخصوص تشیع را سرشار از زنان و بانوان خوش فکر و جسور در عرصه جامعه خواند و حضور حضرت زینب (س) در کاروان اسرا و دادخواهی و افشاگری های ایشان را نمونه دیگری از نقش بی بدیل زنان در حفظ و توسعه مکتب اهل بیت (ع) خواند و گفت: این سلسله ادامه داشته تا در انقلاب اسلامی ایران و پس از آن حضور زنان مسلمان در سرنوشت جامعه غیر قابل انکار شده است.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام بسترفعالیت بانوان در عرصه اجتماعی و سیاسی نسبت به آقایان را خطیر تر عنوان و تصریح کرد: بانوان ایران اسلامی نشان داده اند که به مدد تحصیلات عالیه و رشد روز افزون آگاهی ها و وسایل ارتباط جمعی ،در پیگیری حقوق خود جدی بوده و همین امر امید به تغییر وضع جامعه و تحقق خواست مردم و بخصوص بانوان را امیدوارانه تر کرده است.

ایشان در ادامه در پاسخ به پرسش‌های متعدد حاضران، پیرامون نحوه حضور اقشار و گروههای مختلف در صحنه اجتماع و حضور فعال‌تر و بانشاط ‌تر در محیط سیاسی کشور، گسترش فضای آزاد برای فعالیت همه اقشار و گروههای وفادار به کشور و قانون اساسی را لازمه ایجاد انگیزه در میان جوانان، زنان و دانشجویان کشور خواند و گفت: نکته مهم در این میان این است که دلسوزان و وفاداران به نظام و قانون اساسی در جامعه زیاد هستند و امیدواریم که فضا به گونه‌ای باشد که این تشکّل‌ها بتوانند نقش مؤثری در پیشرفت و تعالی کشور خود اینها نمایند.

آیت‌الله هاشمی رفسنجانی با اشاره به رشد و گسترش آگاهی‌های جامعه، نادیده گرفتن خواست‌های به حق و قانونی مردم را ناممکن دانست و تصریح کرد: برگزاری انتخابات متوالی با حضور همه قشرهای خانواده انقلاب می‌تواند به افزایش اعتماد مردم و گروهها کمک و زمینه مشارکت گسترده‌تر اجتماعی را فراهم کند.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام از تمامی مؤثرین و دلسوزان کشور خواست به طرق مختلف قانونی و البته بدون نزاع و درگیری، بستر اصلاح معضلات و مشکلات را فراهم کنند و افزود: اینکه جوانان و دانشجویانی که امکان خروج از کشور برای ادامه تحصیل را دارند اما می‌مانند و به تحصیل و فعالیت اجتماعی می‌پردازند، قابل تحسین و شایان توجه از سوی مسئولین امر است.

آیت‌الله هاشمی رفسنجانی، قانون اساسی کشور را دارای ظرفیت قابل قبولی برای فعالیت‌های سیاسی، اجتماعی و اجرای برنامه‌های قانونی خواند و با تأکید بر لزوم اجرای کامل و بدون گزینش تمام اصول آن گفت: باید به افکار مردم، به خصوص جوانان، تحصیلکرده‌ها و بانوان کشور میدان داد تا نشاط اجتماعی و دلبستگی آنان به نظام افزایش یابد.

ایشان در پاسخ به سؤالی پیرامون اوضاع سخت معیشتی مردم به خصوص اقشار ضعیف، ارائه آمارهای بی‌اساس را موجب سلب اعتماد آنان نسبت به مسئولان کشور خواند و افزود: بهبود وضع معیشت مردم تنها با توجه واقعی به تولید و اشتغال حاصل خواهد شد.

رئیس مجمع تشخیص مصحلت نظام در پاسخ به پرسشی پیرامون برنامه‌های آینده این نهاد، دو وظیفه اساسی مجمع را تدوین سیاست‌های کلی نظام و بن‌بست‌شکنی قانونی میان مجلس و شورای نگهبان خواند و تصریح کرد: تاکنون سیاست‌های کلی بخش‌های مختلف توسط مجمع تدوین و خدمت رهبری معظم انقلاب ارسال شده که بیش از 70 درصد آن تاکنون ابلاغ و بقیه نیز در فرصت مناسب انشاءالله ابلاغ خواهد شد.

آیت‌الله هاشمی رفسنجانی، نظارت بر حُسن اجرای مصوبات مجمع را وظیفه ابلاغی مقام معظم رهبری به این نهاد خواند و گفت: البته مجمع تشخیص مصلحت نظام ابزاری برای اجرایی کردن این نظارت تاکنون در اختیار نداشته است. ولی همکاری با مجلس و شورای نگهبان در این خصوص خوب است.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به سؤالی پیرامون لزوم حضور فعال‌تر مراجع عظام و علما و روحانیون برای بیان مشکلات و معضلات کشور، دلسوزی و دغدغه مراجع عظام تقلید و روحانیون را نسبت به سرنوشت کشور و مردم غیرقابل تردید خواند و افزود: به نظر می‌رسد که علما و روحانیون تا حد ممکن مسائل را به مسئولین گوشزد می‌کنند، البته مانند همه دلسوزان کشور بنا ندارند با درگیری و جنجال و ایجاد اختلافات جدید پیگیر مسائل باشند.

آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در پاسخ به این سؤال که فعالیت و تشکّل‌یابی گروههای مختلف سیاسی چگونه ممکن خواهد بود، صبر و امیدواری را لازمه حضور و فعالیت سیاسی، اجتماعی خواند و تصریح کرد: جوانان، دانشجویان و تشکّل‌ها امیدوارنه به آینده چشم داشته باشند و با اعتماد به عقل جمعی از تلاش و کوشش دست برندارند تا انشاءالله زمینه فعالیت بیشتر و مناسب‌تر فراهم گردد.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، انحصارطلبی را معضل اساسی فعالیت سیاسی در کشور خواند و با اشاره به لزوم در پیش گرفتن اعتدال در همه زمینه‌ها، گفت: همه مردم از سطوح پایین تا بالا حق مشارکت داشته و باید بتوانند در سرنوشت خود مؤثر و تعیین‌کننده باشند.

در ابتدای دیدار، بانوان فعال در عرصه سیاسی و اجتماعی کشور با آیت الله هاشمی رفسنجانی، برخی از حاضران دیدگاه های خود را مورد مسائل موجود در کشور و نیز محدودیت های ایجاد شده در عرصه مشارکت سیاسی و اجتماعی ، به خصوص برای بانوان را فهرست وار بیان کردند.