به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله العظمی حسین نوری همدانی ظهر شنبه در دیدار شهردار و مدیران شهرداری قم با وی اظهار داشت: در زمان گذشته (قبل از انقلاب) توجه به شهر قم منفی بود و تعمدا میخواستند شهر قم را عقب نگه دارند اما الحمدالله بعد از پیروزی انقلاب اسلامی شهر قم روند روبه رشدی داشته است.
وی ضمن اعلام رضایت از عملکرد شهرداری قم گفت: در زمان شما گامهای خوبی برداشته شده است و الحمدالله در حال حاضرعملکرد شهرداری قم هم از نظر عمرانی و هم از نظر فرهنگی بسیار خوب بوده است.
این مرجع تقلید در ادامه ضمن تقدیر از اقدام مثبت شهرداری جهت اختصاص بوستان ویژه بانوان افزود: ما باید به دنیا نشان دهیم که اسلام به زنان نظر مثبت تری نسبت به مردان دارد و اینکه بوستانی ویژه بانوان در نظر گرفته شده است کار مهمی است و این اقدامات باشکوه باید ادامه یابد.
آیت الله نوری همدانی تصریح کرد: الحمدالله و ضعیت خیابانها و معابر منجمله راه ارتباطی مسجد مقدس جمکران خیلی خوب شده است و از نظر ایجاد طراوت و زیباسازی خوب کار شده است و باید با انجام و پیگیری اینگونه اقدامات چهره اسلام را به دنیا نشان دهیم تا ببینند به وضعیت رفاه مسلمین توجه میشود.
وی در ادامه بر لزوم توجه به مباحث معنوی و اخروی علاوه بر مسائل دنیوی و مادی تأکید کرد و گفت: برپایی نمایشگاههای کتاب اقدامات بسیار خوبی است اما باید مراقب برخی از سودجویان بود تا از این کار فرهنگی سوء استفاده نشود.
استاد حوزه علمیه قم توجه به طراحی، خلاقیت، ابتکار عمل، ذوق، هنر و همچنین موضوع عمل به این مسائل و به کار بستن آنها را دو مهارت مورد نیاز برشمرد و افزود: با بکارگیری این دو مقوله موفقیت شما حتمی خواهد بود.
شهرداری قم به یک نهاد فرهنگی و اجتماعی تبدیل شده است
شهردار کلانشهر قم نیز در این دیدار ضمن تبریک ولادت باسعادت حضرت فاطمه زهرا(س) و روز زن به گزارش عملکرد شهرداری قم در چند ماهه اخیر پرداخت و گفت: شهرداری قم در این مدت از صرف کارهای عمرانی خارج شده و به یک نهاد فرهنگی و اجتماعی تبدیل شده است و سعی داریم در تمامی عرصهها به شهروندان و زائرین خدمات ارائه نماییم.
محمد دلبری ضمن اشاره به اختصاص بوستان نرگس به بانوان شهر در خیابان یاسمن گفت: این بوستان کاملا محصور شده و فقط بانوان از آن جهت استراحت و ورزش استفاده مینمایند.
وی افزود: قسمتی از بوستان فدک را نیز به دلیل نام آن محصور نموده و به فضای سبز مخصوص بانوان جهت استراحت و ورزش اختصاص دادهایم تا با خیال راحت و آرامش به ورزش بپردازند.
شهردار قم در این دیدار به امور فرهنگی ارائه شده از سوی شهرداری قم طی ماههای گذشته پرداخت و اذعان داشت: مراسم تجلیل از شورآفرینان حسینی، برپایی نمایشگاه کتاب، برپایی ستاد تسهیلات نوروزی زائرین، تشکیل ستاد فاطمیه، مراسم تجلیل از پاکبان، جشنواره همیاران طبیعت و بازیافت، مراسم تجلیل از پرستاران، برپایی اولین جشنواره فرهنگی خادمین درگاه شهر بهشت، مراسم تجلیل از بانوان به مناسبت سالروز ولادت باسعادت حضرت زهرا (س) و غیره گوشهای از فعالیتهای فرهنگی شهرداری قم میباشد.
وی افزود: تشکیل ستاد شعبانیه و ستاد برگزاری سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی(ره) جهت استقبال از زائران در حال پیگیری و تشکیل میباشد و شهرداری آماده پذیرایی از زائران است.
شهردار قم در ادامه به روند اجرای پروژههای عمرانی در سطح شهر اشاره کرد و افزود: ما مصصم هستیم نسبت به احداث پارکینگ در سطح شهر به صورت گسترده اقدام نمائیم و ترافیک شهر را ساماندهی کنیم.
وی گفت: اکثر پروژههای عمرانی را به مدت سه شیفت فعال نموده و پیگیر هستیم تا پروژهها را زودتر از موعد مقرر به اتمام برسانیم.
شهردار قم در ادامه به مشکلات پیش روی شهرداری از زمان هدفمندی یارانهها به بعد اشاره کرد و اظهار داشت: از زمان هدفمندی یارانهها به بعد با توجه به ارزش افزوده کالاها بویژه قیر مشکلاتی برای شهرداری بوجود آمده است که قطعا این مشکلات و افزایش قیمتها ما را در ارائه خدمات به زائرین و مجاورین دچار سردرگمی میکند.
قم - خبرگزاری مهر: یکی از مراجع تقلید قم با تأکید بر اینکه سلام به زنان نظر مثبت تری نسبت به مردان دارد خواستار گسترش بوستانهای مخصوص بانوان در سطح شهر قم شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله العظمی حسین نوری همدانی ظهر شنبه در دیدار شهردار و مدیران شهرداری قم با وی اظهار داشت: در زمان گذشته (قبل از انقلاب) توجه به شهر قم منفی بود و تعمدا میخواستند شهر قم را عقب نگه دارند اما الحمدالله بعد از پیروزی انقلاب اسلامی شهر قم روند روبه رشدی داشته است.
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