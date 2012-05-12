ارتقاء دانشگاه آزاد دامغان به دانشگاه جامع

خسرو دانشجو پیش از ظهر روز شنبه در جریان بازدید از دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به پذیرش 900 هزار نفر دانشجو در این دانشگاه، اظهار داشت: در حال حاضر یک میلیون نفر دانشجو در دانشگاه آزاد اسلامی سطح کشور مشغول به تحصیل هستند.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر که تا کنون چند نفر از دانشگاه آزاد اسلامی فارغ التحصیل شده اند، افزود: تا بحال 3 میلیون و پانصد هزار نفر دانشجو از این دانشگاه فارغ التحصیل شده اند.

وی اضافه کرد: در 41 واحد دانشگاه آزاد اسلامی کشور مرکز علوم و تحقیقات راه اندازی شده است.

وی از ایجاد و راه اندازی مرکز علوم و تحقیقات در دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان خبر داد و اظهار داشت: با توجه به وجود ظرفیت و توانمندی ها در دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان مجوز ایجاد مرکز علوم و تحقیقات در این واحد دانشگاهی صادر شد.

رئیس علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی کشور تصریح کرد: با ایجاد و راه اندازی مرکز علوم و تحقیقات در دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان به ارتقای کمی و کیفی دانشگاه، پذیرش بیشتر دانشجو در رشته های تحصیلات تکمیلی، افزایش سطح آموزش و افزایش و گسترش رشته ها کمک فراوان صورت می گیرد.

وی یادآور شد: دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان ظرفیت پذیرش و افزایش دانشجو تا 10 هزار نفر در سطح تحصیلات تکمیلی را دارد.

دانشجو در پایان از ارتقاء دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان به دانشگاه جامع در آینده نزدیک خبر داد و گفت: دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان از جمله دانشگاه های موفق آزاد اسلامی در کشور بوده و از رتبه و امتیاز خوبی برخوردار است.

به گزارش مهر، رئیس علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی کشور در جریان سفر به شهرستان دامغان از مجتمع آزمایشگاه ها و کارگاه ها، دانشکده فنی و مهندسی، تحقیقات کشاورزی و علوم پایه بازدید کرد.

لازم به ذکر است برای ایجاد و راه اندازی واحد علوم و تحقیقات در دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان 100 هکتار زمین از سوی مسئولان شهرستان دامغان اختصاص پیدا کرد.