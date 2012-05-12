سه هنرجوی اردبیلی مقام نخست کشور را کسب کردند

به گزارش خبرنگار مهر، صادق شریف نژاد در رشته زراعت و باغبانی از هنرستان بیله سوار، جواد عابدی ایوریق در رشته صنایع چوب و کاغذ و مسعود پورعبدل در رشته تأسیسات از هنرستان رازی اردبیل در مسابقات کشوری اول شدند.
این مسابقات با حضوز دانش آموزان هنرستانهای سراسر کشور در اصفهان برگزار شد و نفرات برتر در هر رشته مجوز ورود به دانشگاه اخذ کردند.
مدیرکل آموزش و پرورش استان اردبیل عصر شنبه در مراسم استقبال و تجلیل از این هنرجویان هدفگذاری این استان را دستیابی به جایگاههای برتر المیپادها و جشنوارههای کشوری در سال جاری برشمرد و گفت: استعدادهای این استان در صورت بروز و ظهور میتوانند جایگاههای برتر کشوری را در المپیادها از آن خود کنند.
احمد محمودزاده تاکید کرد: امسال با وجود استعدادهای دانش آموزان استان و توانمندیهای معلمان شاهد کسب رتبههای برتر کشوری در زمینههای علمی، فرهنگی، ورزشی، هنری، المپیادها و جشنوارهها خواهیم بود.
وی با بیان اینکه در سال تحصیلی آینده 50 درصد دانش آموزان دوره متوسطه این استان جذب هنرستانهای فنی و حرفهای و کار و دانش میشوند، افزود: این مهم با هدف توسعه رشتههای فنی و حرفهای در اردبیل محقق خواهد شد.
محممودزاده با اشاره به عزم مسئولان استانی برای حمایت از کار و سرمایه ایرانی اضافه کرد: مجموعه آموزش و پرورش استان فرهنگسازی در جامعه از طریق معلمان و دانشآموزان، خریداری از تولید ملی برای تجهیز مدارس و استفاده از کالای ایرانی در احداث فضاهای آموزشی و پرورشی و ملزومات اداری آغاز کرده است.
وی همچنین با اشاره به اینکه مناطق 19گانه استان اردبیل موظف به اجرای تمام بندهای سند تحول بنیادین هستند، متذکر شد: این سند نقشه راه رسیدن دستگاه تعلیم و تربیت به جایگاه عظیم علمی در چند سال آینده است و تربیت دانشآموزانی در تراز حیات طیبه اسلامی در آن پیگیری میشود.
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