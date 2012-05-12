مبادله جاسوس صهیونیستی با زندانیان مصری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل خبرگزاری معا، منابع امنیتی عالی رتبه مصری اعلام کردند: مبادله "عوده ترابین" جاسوس اسرائیلی با تعدادی از زندانیان مصری دربند اسرائیل ظرف ساعات آینده اجرایی خواهد شد.

از سوی دیگر "عبدالله ابوجهامه" نماینده پارلمان مصر از استان شمال سینا گفت : طرف مصری هم اکنون برای آزادی بسیاری از زندانیان که تعداد آنها بالغ بر 63 نفر است، در حال رایزنی است.

وی افزود: مذاکرات میان مصر و اسرائیل درباره آزادی جاسوس اسرائیلی جدی است، اما هنوز توافق نهایی در این زمینه به دست نیامده است.



شایان ذکر است "عودا سلیمان الترابین" منتسب به یکی از قبایل سینا است که رژیم صهیونیستی، سلیمان، پدر وی را پس از جنگ 1967 به عنوان جاسوس به کار گرفت. وی در سال 1990 به همراه خانواده اش به فلسطین اشغالی گریخت و تابعیت رژیم صهیونیستی گرفت که به دنبال آن دادگاهی در مصر سلیمان را به 25 سال زندان محکوم کرد."عودا الترابین" فرزند سلیمان پس از مدتی دوباره به سینا بازگشت، اما مقامات مصری وی را غیر مطلوب خواندند، اما وی بدون توجه به اخطارهای قاهره به طورغیر قانونی به مصر بازگشت که دستگیر شد که از وی دستگاههای جاسوسی برای اسرائیل به دست آمد.