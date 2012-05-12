تیم خلخال دشت اردبیل بر تربیت یزد غلبه کرد/ شکست ایلام در برابر سایپای تهران

به گزارش خبرنگار مهر، در روز نخست این مسابقات تیم خلخال دشت نماینده استان اردبیل موفق شد 3 بر 2 تربیت یزد را مغلوب کند. در دیدار دیگر رقابتها سایپای تهران 4 بر 3 حریف خود آبدانان ایلام را شکست داد.

مرحله پایانی مسابقات امیدهای کشور در شهرستان خلخال و با حضور تیمهای سایپا تهران، تربیت یزد، استقلال نوین آبداران ایلام و خلخال دشت در استادیوم تختی این شهرستان برگزار می شود.

تیم قهرمان این رقابتها مجوز حضور در مسابقات لیگ دسته یک امیدهای کشور را در فصل 91-92 کسب خواهد کرد.

در ادامه این رقابتها فردا دو دیدار بازی برگزار خواهد شد.

تیم فوتبال امید خلخال دشت در مرحله مقدماتی این رقابتها با کسب پیروزی در مقابل تیمهای برق ارومیه، امید زنجان، آلومینیوم حکمتی تبریز و مساوی با تیم کشتیرانی انزالی به عنوان تیم اول گروه دست یافته بود.