28 درصد آب شرب روستاههای لرستان هدر می رود

به گزارش خبرنگار مهر، علی شمشیری بعد از شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: این در حالیست که میزان هدر رفت آب در لرستان در سال 89 بیش از 30 درصد بوده است.

وی همچنین با اشاره به میزان مصرف سرانه آب در روستاههای لرستان عنوان کرد: سرانه مصرف آب در سال 90 در روستاههای لرستان 114 لیتر در شبانه روز بوده است.

معاون بهره برداری و نگهداری شبکه شرکت آب و فاضلاب روستایی استان لرستان تصریح کرد: این در حالیست که سرانه مصرف آب در روستاههای لرستان در سال 89 بیش از 131 لیتر در شبانه روز بوده است.

شمشیری همچنین در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت شبکه ها و خطوط انتقال آب به روستاههای لرستان بیان داشت: متاسفانه در حال حاضر 40 درصد شبکه ها و خطوط انتقال آب به روستاههای لرستان فرسوده است.

وی یادآور شد: در حال حاضر 7 هزار و 560 کیلومتر خط انتقال آب به روستاههای لرستان وجود دارد.