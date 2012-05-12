پایانه حمل و نقل کنگان در شان این شهرستان نیست

تیمور یزدان شناس در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه این شهرستان نیازمند بیش از یک سرویس برای خط کنگان- بوشهر است، اظهار داشت: زمان نامناسب حرکت سرویس فعلی به مقصد بوشهر و ساعت برگشت آن از بوشهر به کنگان از عوامل اصلی عدم استقبال مسافران است.

وی با بیان این مطلب که ساعت 10 صبح زمان برگشت سرویس از بوشهر به کنگان است افزود: این ساعت برای مسافرانی که برای کارهای اداری، پزشکی و غیره به بوشهر رفته اند، برای برگشت، اصلا مناسب نیست.

فرماندار کنگان به آمار بالای مسافران کنگان - بوشهر و نیاز به روزانه هفت یا هشت سرویس اشاره کرد و ادامه داد: این حجم از مسافران از سرویس‌های عسلویه، دیر، بندرعباس و... برای این مقصود استفاده می کنند که لازم است با اجرای تدابیری، این حجم از مسافرین به سرویس های خود کنگان بازگردند.

وی اضافه کرد: بر اساس مصوبه نشست حمل و نقل برون شهری که با حضور مدیر کل پایانه های استان، جانشین پخش فراوره های نفتی استان و جمعی از مسئولان شهری در فرمانداری کنگان انجام شده است، ساعت حرکت شش صبح و ساعت برگشت بعد از نماز ظهر و یا وقت اداری تصویب شد.

یزدان‌شناس در مورد عدم ساماندهی سواری‌های کنار پل هوایی نیز گفت: بنا به تصمیم اتخاذ شده، قاسمی، نماینده فعلی حمل و نقل استان که هم اکنون در کنگان حضور دارد، بعنوان مسئول و با حمایت دستگاه های ذیربط مانند فرمانداری، شهرداری، راهنمایی و رانندگی و... نسبت به ساماندهی و شناسایی رانندگان این سواری ها اقدام خواهد کرد.

فرماندار کنگان تصریح کرد: هدف از این اقدام، شناسایی ماهیت و موارد این چنینی در مورد رانندگان برای تائید یا رد صلاحیت افراد مسافرکش در آن مکان است.

وی در پاسخ به این سئوال که موارد این صلاحیت چیست، گفت: چنانچه مشخصا شغل وی رانندگی باشد، دوشغله نباشد، اماکن، اطلاعات، و شورای محل وی را تایید کنندو متاهل باشد، صلاحیت وی برای مسافرکشی مورد تایید است.

یزدان‌شناس ابراز امیدواری کرد که تصمیمات اتخاذ شده به نفع مردم تمام شود و افزود: همه این اقدامات برای ساماندهی وضعیت موجود مسافرکشی و حمایت از تنها سرویس کنگان- بوشهر است.