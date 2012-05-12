97 هزار مشترک تحت پوشش آب و فاضلاب روستایی لرستان هستند

علیرضا کاکاوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این در حالیست که این تعداد در سال گذشته 72 هزار مشترک بوده است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نصب دستگاه تله متری در سطح روستاههای لرستان بیان داشت: در سال گذشته بیش از 110 دستگاه تله متری برای جلوگیری از سرریز مخازن در سطح روستاههای لرستان نصب شده است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان لرستان تصریح کرد: این در حالیست که در سال 89 بیش از 24 دستگاه تله متری در سطح روستاههای استان نصب شده بود.
کاکاوند یادآور شد: تا کنون بیش از 130 دستگاه تله متری برای جلوگیری از سرریز مخازن آب در سطح روستاههای استان لرستان نصب شده است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به میزان پرت آب در سطح روستاههای استان لرستان ادامه داد: در حال حاضر میزان پرتی آب در سطح روستاههای لرستان 28.7 لیتر در هر ثانیه است.
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