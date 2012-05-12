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۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۲۱:۵۷

نجار:

اجرای پروژه گودال خشت مال ها باعث رونق بازار کرمان می شود

اجرای پروژه گودال خشت مال ها باعث رونق بازار کرمان می شود

کرمان - خبرگزاری مهر: استاندار کرمان اجرای پروژه گودال خشت مال ها را در رونق بیشتر بازار کرمان موثر دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل نجار عصر شنبه در نشست بررسی پروژه گودال خشت مال های کرمان گفت: در اجرای این طرح باید توجه شود که به آثار تاریخی موجود در منطقه صدمه وارد نشده و از آنها به خوبی حفاظت شود.

وی این پروژه را طرحی ماندگار برای کرمان دانست و افزود: اجرای این طرح تاثیر مثبتی بر روی رونق بازار کرمان خواهد گذاشت.

نماینده عالی دولت در استان کرمان یادآور شد: 300 میلیارد تومان اعتبار برای اجرای پروژه مذکور اختصاص یافته است.

وی با اشاره به اینکه بحث بر سر ساماندهی گودال خشت مال ها از 50 سال پیش در کرمان مطرح بوده است افزود: امروز با تلاش مسئولان کرمان شاهد به ثمر رسیدن این پروژه هستیم که باعث خرسندی است. 

نجار در پایان خواستار اجرای سریع پروژه گودال خشت مال های کرمان شد و افزود: در این زمینه حمایت های لازم را انجام خواهیم داد.

کد مطلب 1600546

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