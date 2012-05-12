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۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۲۲:۰۰

خادمان فرهنگ عمومی گلستان تجلیل شدند

خادمان فرهنگ عمومی گلستان تجلیل شدند

کردکوی - خبرگزاری مهر: خادمان فرهنگ عمومی گلستان با حضور مسئولان کشوری و استانی در کردکوی تجلیل شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید کاظم نورمفیدی شامگاه شنبه در این مراسم بر لازم الاجرا بودن  مصوبات شورای فرهنگ عمومی از سوی دستگاههای اجرایی تاکید کرد.

آیت الله سید کاظم نورمفیدی با اشاره به تهاجم فرهنگی گفت: دستگاههای اجرایی با مقابله با این تهاجم باید برنامه ریزی دقیق و منظم داشته باشند.

حجت الاسلام محمدی عراقی عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی کشور گفت: شورای فرهنگی عمومی فرصتی برای هم اندیشی بیشتر و همسو نگری دیدگاهها و راهبردهای حکیمانه مقام معظم رهبری است.

وی بر لزوم اجرای مصوبات تاکید کرد.

در این جلسه از خادمان فرهنگ عمومی تقدیر شد.

کد مطلب 1600559

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