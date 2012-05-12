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۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۲۲:۱۵

سیف اللهی:

پروژه گودال خشت مال ها براساس معماری سنتی طراحی شده است

پروژه گودال خشت مال ها براساس معماری سنتی طراحی شده است

کرمان - خبرگزاری مهر: شهردار کرمان گفت: عناصر تشکیل دهنده پروژه گودال خشت مال ها متاثر از معماری قدیمی هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالقاسم سیف اللهی عصر شنبه در نشست بررسی پروژه گودال خشت مال ها گفت: 50 درصد از پارکینگ های این پروژه متعلق به شهرداری است که به صورت عمومی مورد استفاده قرار خواهند گرفت.

وی با اشاره به اینکه این پروژه از چهار سال قبل در کرمان آغاز شده است افزود: پروژه مذکور براساس معماری قدیمی طراحی شده است.

شهردار کرمان یادآور شد: علت نام گذاری این مکان به نام گودال خشت مال ها این است که در دوران سلجوقیان افاغنه در کارگاه خشت مال های شهر که دراین مکان قرار داشت اقدام به تولید خشت می کردند.

این مسئول بیان داشت: پروژه‌ مذکور شامل مجتمع تجاری، فرهنگی و اداری است که در ساخت بنای آن، از معماری سنتی الهام گرفته شده است.

کد مطلب 1600564

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