افزایش مراکز آموزش عالی از خدمات مهم دولت در پلدختر است

به گزارش خبرنگار مهر، فریدون رشیدی عصر شنبه در حاشیه برگزاری میز خدمت مردم و مسئولان در پلدختر به مناسبت یکصدمین سفر رئیس جمهور و هیئت دولت به استانها اظهار داشت: به منظور پاسداشت و بزرگداشت سفرهای استانی رییس جمهور و هیئت دولت که یکی از دستاوردها و برنامههای پرافتخار دولتهای نهم و دهم است، میز خدمت تدارک دیده شده که مردم رو در رو با مدیران دستگاههای اجرایی شهرستان مسائل و مشکلات خود را مطرح کنند.

وی افزود: انجام سفرهای رئیس جمهور و هیئت دولت از ابتکارات شخصی رئیس جمهور بوده که با توجه به اصول چهارگانه دولت با عنوان مهرورزی، عدالتمحوری، رشد و تعالی و خدمت به مردم انجام پذیرفته است.

فرماندار پلدختر گفت: دولت خدمتگزار نهم و دهم با ایجاد فضای امید و نشاط، خدمات و دستاوردهای فراوانی در بخشهای مختلف انجام داده که جلوه های زیبای خدمت رسانی در سطح شهرستانها و اقشار مختلف به ویژه مناطق محروم و نقاط دور افتاده را شاهد هستیم.

وی هدف از تشکیل میز خدمت را بررسی مسائل و مشکلات مردمی، تبیین دستاوردهای سفرهای رئیس جمهور و هیئت دولت و آشنایی مردم پلدختر با دستاوردهای سفرها عنوان کرد و گفت: میز خدمت فرصت مناسبی برای آگاهی مردم از خدمات و اقدامات دولت دکتر احمدی نژاد به ویژه در بحث طرحها و پروژه ها و آگاهی از مصوبات است.

وی با بیان اینکه خدمات دولت در پلدختر نویدبخش توسعه پایدار است، گفت: خدمات دولت در این شهرستان در زمان دولت عدالت محور دکتر احمدی نژاد چند برابر خدمات دولتهای قبلی بوده است.

رشیدی افزود: یکی از مهم ترین اقدامات انجام شده در این شهرستان، افزایش مراکز آموزش عالی بوده که با وجود پنج دانشگاه چهره این شهر را به یک شهر دانشگاهی تبدیل کرده است.

وی افزود: ایجاد دانشگاهها از عوامل مهم رشد و توسعه به شمار می رود که شهرستان پلدختر در رشد و توسعه آموزش عالی با تولید علم و پرورش نیروی کار متخصص و دانش آموخته گام های موثر و مثمر ثمری برداشته است.

وی گفت: در دولت دکتر احمدی نژاد کارهای زیربنایی مهمی مانند راهسازی، آبرسانی، برق‌رسانی، مسکن، بهداشت و ... در این شهرستان انجام گرفته اما با وجود ظرفیتهای فراوانی که وجود دارد، این منطقه هنوز به جایگاه واقعی و شایسته خود دست پیدا نکرده است.

بنابر این گزارش میز خدمت امروز شنبه در سالن اجتماعات مجتمع فرهنگی، هنری فجر ارشاد پلدختر با حضور مردم و مسئولان ادارات شهرستان برگزار شد که در این جلسه مردم رو در رو مسائل و مشکلات خود را به صورت سوال مطرح و مسئولان به آنها پاسخ دادند.