روز زن نقطه عطفی در احیای فرهنگ فاطمی/ افتتاح نمایشگاه تجلی خدمت در بستک

به گزارش خبرگزاری مهر، جواد قناعتی فرماندار بستک به مناسبت سالروز ولادت حضرت فاطمه زهرا (س ) بیان داشت: سالروز ولادت بانوی بزرگوار اسلام، حضرت فاطمه زهرا(س) که به عنوان روز زن نامگذاری شده نقطه عطفی در احیای فرهنگ فاطمی است. روز میلاد دخت گرانقدر رسول خدا(ص) که تمام ارزشهاى متعالى در وجود ملکوتیاش جلوه گر است به عنوان روز زن، افتخاری بزرگ برای بانوان به شمار می آید تا با الگوگیری از شخصیت والا و الهی حضرت فاطمه زهرا(س) در تکامل وارتقای شخصیت خود اقدام کنند.

وی ادامه داد: توجه به شخصیت نورانی حضرت فاطمه (س) نه فقط برای زنان مسلمان بلکه برای هر انسان خداجوی و حقیقت طلب، سرمایه ارزشمندی است که می تواند انسانیت را از غبار انحرافات وپرتگاه ها رهایی بخشیده و به سرمنزل مقصود رهنمون سازد.

فرماندار بستک اظهار داشت: در دنیای امروز که روح معنویت، عاطفه و صمیمیت از دلهای بشر رخت بربسته است توجه به زلال نورانی حق و حقیقت که در آینه وجود اهل بیت (ع ) و بالاخص وجود مقدس حضرت زهرا (س) پرتو انداخته راهی مطمئن برای رسیدن به رستگاری و نجات بشر مادی است.

قناعتی عنوان کرد: به راستی بزرگ بانوی اسلام، تجلی بهترین نمونه زیستن زن امروز است، زیستنی که جهان اکنون سخت بدان نیازمند است و در سایه حرمت حجاب و رفتار، اخلاق و شیوۀ چگونه زیستن دختر گرامی پیامبر عظیم الشان اسلام(ص) است که زن مسلمان می تواند به رستگاری برسد.

وی افزود: مسئولیت خطیر تربیت انسانها و نسل ها بر عهده زنان به عنوان مادران در خانواده در پرتو جلوه جمال الهى و کانون مهر و محبت وتجلى مهرورزى و صبورى گذاشته شده و این مسئله به خوبی نقش و جایگاهزنان را در تحکیم پایه های اجتماع و خانواده مشخص می سازد به نحوی که به فرموده رهبر معظم انقلاب عنصر اصلی تشکیل خانواده زن است.

افتتاح نمایشگاه تجلی خدمت در شهرستان بستک

همزمان با یکصدمین سفر استانی رئیس جمهور، نمایشگاه تجلی خدمت (دستاوردهای دولت نهم و دهم در شهرستان بستک) با حضور فرماندار، امام جمعه موقت تشیع وجمعی از مسئولان دستگاههای اجرایی در محل پارک 22 بهمن شهرستان بستک گشایش یافت.

جواد قناعتی فرماندار شهرستان بستک در مراسم افتتاح این نمایشگاه اظهار داشت: ایران سربلند که از پرتو خون شهیدان، امروز استقلال، آزادی و کرامت خود را پیدا کرده است با رهبری حکیمانه مقام معظم رهبری هر روز پیشرفته تر و مقتدر‌تر می‌شود و در بیداری مردم دنیا و الگوگیری انقلاب‌های کشورهای منطقه تاثیر‌گذار است.

قناعتی حضور مسئولان در میان مردم، رسیدگی به مسائل آنان از نزدیک و داشتن روحیه مردمی را منطبق بر سیره حکومتی حضرت امیرالمومنین علی (ع) دانست و افزود: این سفر ها در عصر ما الگوی جدیدی در نظام مدیریتی کشور است و کارآمدی نظام جمهوری اسلامی را دوچندان کرده است.

وی ادامه داد: در این سفرها مردم سالاری دینی و حرکت به سوی گسترش عدالت شکل گرفته و مسئولان کشوری از نزدیک مسائل و مشکلات مردم را می بینند و برای رفع آنها می کوشند و استعداد و قابلیت های هر منطقه را دیده و برای آنها برنامه ریزی می کنند.

وی برپایی این نمایشگاه را گامی موثر در راستای بیان شرح خدمات دولت به مردم عنوان کرد و افزود: دستگاههای اجرایی شهرستان بستک در سطح 34 غرفه، گلچینی از خدمات دولتهای نهم و دهم و همچنین دستاوردهای سفرهای استانی رئیس جمهور محترم به شهرستان بستک را در قالب عکس، بنر، پوستر، بروشور و نماهنگ در نمایشگاه مذکور به نمایش گذاشته اند.

فرماندار بستک بیان داشت: دستگاه‌های دولتی و اجرایی در نمایشگاه مذکور دستاوردهای سفرهای استانی هیئت دولت در زمینه‌های زیربنایی، آموزشی، برنامه‌ریزی، فرهنگی واجتماعی را در معرض دید عموم قرار داده‌اند.

قناعتی افزود: همچنین در این نمایشگاه فعالیتهای بانوان فعال منطقه در زمینه هنرهای دستی به نمایش گذاشته شده و ویزیت رایگان بیماران نیز انجام می‌ شود.

این نمایشگاه به مدت پنج روز در شهرستان بستک دایر است.