گلستان الگوی عملی نمایش وحدت در کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، یارمحمد آخوند نظری شنبه شب درحاشیه مراسم سومین روز درگذشت یکی از مدرسان حوزه علمیه قره بولاغ در دیدار با نماینده ولی فقیه در گلستان و جمعی از مردم منطقه، درخصوص خدمات مرکز بزرگ اسلامی شمال کشور نیز گفت: اقدامات این مرکز باعث شده شاهد رشد روزافزون کمی و کیفی مدارس علوم دینی اهل سنت باشیم.

آخوند نظری تصریح کرد: برگزاری مسابقات قرآنی، المپیاد ورزشی، اعزام روحانیون به عمره مفرده و... از جمله اقدامات و برنامه های مفید مرکز بزرگ اسلامی شمال کشور برای جامعه اهل سنت است.

مدیرحوزه علمیه عرفانی قره بولاغ، در ادامه یکی از راهکارهای ایجاد وحدت اسلامی را شناخت مذاهب از یکدیگر دانست و گفت: در دین مبین اسلام همواره بر مسئله وحدت و اخوت در ابعاد و جنبه های مختلف فردی، خانوادگی، اجتماعی و سیاسی تاکید شده است.