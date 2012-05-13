فهرست اولیه بازیکنان تیم ملی والیبال اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون والیبال، طبق اعلام فدراسیون جهانی والیبال، کشورهای شرکت کننده در رقابت‎های انتخابی المپیک ژاپن حداکثر تا 26 اردیبهشت فرصت داشتند تا فهرست اولیه بازیکنان خود را جهت شرکت دراین رقابت‎ها اعلام کنند.

براین اساس "خولیو ولاسکو" اسامی 20 نفر از بازیکنان تیم ملی والیبال را به فدراسیون جهانی اعلام کرد تا از میان آنها و در فاصله یک هفته مانده به آغاز مسابقات انتخابی المپیک، ترکیب نهایی انتخاب شود. اسامی 20 بازیکن معرفی شده به فدراسیون جهانی والیبال به این شرح است:

سعید معروف، مهدی مهدوی، محمد وادی، امیر غفور، رضا قرا، شهرام محمودی، علیرضا نادی، محمد موسوی، پیمان کریمی، سعید مصطفی‌وند، حمزه زرینی، فرهاد قائمی، پوریا فیاضی، مجتبی میرزا جانپور، علیرضا مباشری، محمد حسن صنوبری، علیرضا جدیدی، محمدرضا سلیمانی، فرهاد ظریف و یاشار شاهینی

مسابقات والیبال انتخابی المپیک خردادماه در ژاپن برگزار می‎شود. قهرمان و بهترین تیم آسیایی این رقابت‎ها سهمیه حضور در بازی‎های المپیک لندن را کسب می‎کنند.