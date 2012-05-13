افزایش ایمنی محور اردبیل - سرچم/ فرصتی که تهدید شد

به گزارش خبرنگار مهر، این جاده که حدود پنج ماه پیش با حضور رئیس جمهور افتتاح و به بهره برداری رسید، با 182 کیلومتر طول استان اردبیل را از سمت جنوب به میانه و اتوبان زنجان - تهران متصل می کند.

جاده اردبیل - سرچم که قرار بود به عنوان مهمترین محور و مسیر اصلی تردد بین این استان و مرکز کشور باشد به دلیل اشکالات فنی از جمله ریزش کوه و شیب تند مسیر و نیز عدم وجود پایگاه پلیس و امداد و نجات از زمان افتتاح تاکنون بیش از شش کشته و 30 مجروح به جای گذاشته است.

این مسیر که می توانست برای مردم اردبیل و مسافران کوتاه ترین و مناسب ترین راه برای دسترسی به محورهای مرکزی کشور و سایر استانها محسوب شود، از نخستین زمان افتتاح و با وقوع اتفاقات متعدد با عدم استقبال روبرو و به عنوان جاده ناامن و حادثه آفرین شناخته می شود.

در آخرین وقایع مرگبار که دو هفته پیش رخ داد، وقوع چهار حادثه رانندگی به فاصله یک روز یک کشته و 12 زخمی برجای گذاشت و نشان داد که ایمنی این مسیر با بحثهای متعددی همراه است.

در حادثه اول که در 20 کیلومتری شهر هشجین روی داد، براثر واژگونی یک دستگاه سواری پژو چهار سرنشین خودرو به شدت مصدوم شدند. همچنین در حادثه دوم نیز که در همین مکان روی داد واژگونی یک دستگاه سواری پژو دو مصدوم برجای گذاشت.

در حادثه سوم نیز که در 25 کیلومتری شهر هشجین روی داد یک دستگاه کامیون حامل کنسانتره دامی به علت بریدن ترمز در حاشیه جاده واژگون و دو سرنشین آن راهی بیمارستان شدند. حادثه چهارم نیز که در 30 کیلومتری شهر هشجین در انتهای حوزه استحفاظی اردبیل و ابتدای حوزه استحفاظی میانه روی داد، تریلر حامل میلگرد که از اردبیل راهی زنجان بود واژگون و راننده 28 ساله اردبیلی آن در دم جان باخت.

جانشین پلیس راه اردبیل- خلخال علت این حادثه را شن ریزی غیر اصولی و مشکل فنی محل حادثه و عدم توانایی راننده در کنترل وسیله نقلیه عنوان کرده بود.

در اواسط فروردین ماه امسال نیز واژگونی یک دستگاه کامیون به دلیل عدم وجود برخی موارد ایمنی در این جاده راننده 33 ساله این خودرو را به کام مرگ کشید. همچنین دو ماه پیش نیز یک کامیون حامل شکر در این مسیر واژگون و راننده آن در دم جان باخت.



شیب تند جاده اردبیل - سرچم از نقاط حادثه خیز است/ضرورت اصلاح و ایمنی

این جاده با برخورداری از 50 کیلومتر راه کوهستانی و گردنه برفگیر در فصل زمستان به دلیل شرایط ناپایدار جوی از محورهای سخت گذر محسوب می شود و در این فصل تردد در آن با مشکلاتی روبرو می شود که امسال کاملا مشهود بود.

در این خصوص مدیرکل راه و ترابری و دبیر کمیسیون راه های استان اردبیل از استقرار پلیس راه و پایگاه جمعیت هلال احمر در محور اردبیل- سرچم به ویژه در محلهای حادثه‌خیز به منظور افزایش ایمنی و جلوگیری از حوادث ناگوار خبر داد.

محمدکریم هدایتی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: شیبهای تند این محور و محدوده حاشیه رودخانه قزل اوزن از نقاط حادثه‌خیزی است که در چند ماه اخیر سبب شده تا تصادفات مرگبار در این منطقه رخ دهد که باید اصلاح و ایمنی این نقطه در دستور کار قرار گیرد.

وی با اشاره به آغاز مسافرتهای تابستانی تصریح کرد: پلیس راه باید مراقبت بیشتر از تردد خودروها بویژه خودروهای سواری متخلف و با سرعت و حرکات خطر‌ناک ممانعت کند تا احتمال تصادفات و تلفات جاده‌ای به حداقل برسد.

مدیرکل راه و ترابری استان اردبیل ابراز امیدواری کرد با همکاری دستگاه‌های متولی بویژه پلیس راه کنترل در این جاده به عنوان محور مهم مواصلاتی استان به مرکز کشور افزایش یافته و از بروز حوادث ناگوار و منجر به فوت و جرح کاسته شود.

وی همچنین با اشاره به ضرورت حفظ حریم جاده اردبیل - سرچما تاکید کرد: تمام دستگاه‌های خدمات‌رسان و زیر‌بنایی رو به سوی تصرف حریم جاده آورده‌اند که در این زمینه باید به شدت مراقبت کنیم تا از هرگونه ساخت و ساز و استقرار بی‌رویه ممانعت شود.



نصب روشنایی؛ طرح عقب مانده/ تهدید جان مسافران با ریزش کوه

در عین حال شن ریزی غیر اصولی و مشکل فنی، عدم وجود روشنایی، عدم استقرار ایستگاه های امداد و نجات، پایگاه های راهداری، اورژانس، کم عرض بودن جاده وجود پیچ و خم های طولانی با میدان دید بسیار کم و... از جمله دلایلی است که پلیس راه اردبیل آنها را عامل وقوع تصادفات در این محور می داند که باید از سوی نهادهای متولی رسیدگی و رفع شود.

بنا به اعلام مسئولان ارشد استان، نصب روشنایی این جاده باید در سال گذشته آغاز می شد و در این خصوص اعتباراتی نیز اختصاص یافته بود، اما تاکنون این طرح ضروری عملیاتی نشده است.

ریزش مداوم سنگ ریزه و حتی سنگهای درشت از ترانشه های غیرایمن جاده، وجود چاله های عمیق در سطح آسفالت جاده ای وجود سراشیبیهای تند و تیز با سرعت گیرهای نامناسب و عدم نصب تابلوها و علائم راهنمایی به تعداد کافی از دیگر مشکلاتی موجود در این محور است که باید مسئولان ذیربط در رفع آنها اقدام اساسی انجام دهند.

محور اردبیل - سرچم بعد از 16 سال به بهره برداری رسید، محوری که کوهستانی و برفگیر است و نیاز بود مسئولان قبل از هر چیزی به فکر ایجاد امکانات خدماتی، امدادی و رفاهی از جمله جایگاه سوخت، پایگاههای امدادی و اورژانس جاده ای بودند.



گفتنی است خبرگزاری "مهر" طی یک سال اخیر بویژه پس از افتتاح جاده اردبیل - سرچم با انتشار ده ها گزارش و خبر در این خصوص بر لزوم ایمن سازی، رفع مشکلات فنی و نیز استقرار نهادهای نظارتی، کنترلی و نیز خدمات رسانی در این مسیر تاکید کرده بود که این مهم در حال تحقق است.