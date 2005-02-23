انتقادات پارلمان فلسطين به كابينه جديد همچنان ادامه دارد

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از خبرگزاري فرانسه، سخنگوي مجلس قانونگذاري فلسطين ( پارلمان) اعلام كرد كه راي اعتماد به كابينه جديد فلسطين كه قرار بود امروزچهارشنبه برگزار شود به فردا پنج شنبه موكول شد.



منابع پارلماني اعلام كردند:" اين تعويق به دليل مشكلاتي كه قريع با آن روبرو شد صورت گرفت، وي همچنان نتوانسته است نمايندگان فراكسيون فتح را به راي دادن به كابينه خود قانع سازد."



يادآورمي شود نمايندگان پارلمان فلسطين روز دوشنبه راي اعتماد به كابينه قريع را رد و خواستار اجراي تعديلاتي دركابينه پيشنهادي قريع شده و اعلام كردند:" اين كابينه نخواهد توانست اصلاحات را به اجرا بگذارد."

قريع روز دوشنبه كابينه پيشنهادي خود را از پارلمان اين كشور پس گرفت وقول داد در آن تعديلات و اصلاحاتي انجام دهد.

نمايندگان پارلمان خواستار حذف وزرائي از كابينه پيشنهادي شدند كه به فساد اداري متهم هستند.



قريع نيزپس از اين اعتراضات كابينه تكنوكرات را شكل داد كه همچنان مورد اعتراض نمايندگان عضو فتح است.

فراكسيون جنبش فتح، 62 كرسي از مجموع 83 كرسي پارلمان (مجلس قانونگذاري فلسطين) را در اختيار دارد.



يادآور مي شود محمود عباس و قريع رئيس و نخست وزير تشكيلات خودگردان فلسطين از صبح امروز چهارشنبه گفتگوهاي خود را با نمايندگان عضو فراكسيون فتح براي اقناع آنها به موافقت با كابينه جديد آغازكرده اند.



"عبدالفتاح حمايل" عضو فراكسيون جنبش فتح در پارلمان فلسطين دراين باره گفت: ممكن است جايگزين كردن نخست وزيري جديد براي كابينه فلسطين به جاي ابوعلاء به بحث و گفتگو گذاشته شود.



"جلال المصدر" نماينده مستقل درمجلس قانون گذاري فلسطين نيز اعلام كرد: كابينه كنوني غير قانوني است.

وي افزود: قريع روز دوشنبه از معرفي كابينه خود به پارلمان خودداري كرد و براساس قانون اساسي تشكيلات خودگردان فلسطين وي براي بار دوم نمي تواند كابينه خود را معرفي كند.

اين عضو پارلمان فلسطين ادامه داد:" عباس بايد فرد جديدي را براي تشكيل كابينه مامور كند."



فريح ابومدين نماينده كنوني عضو فتح در پارلمان و وزير سابق دادگستري هم مي گويد:" پيش از اين نيز در اين كابينه مشكل وجود داشت، راي داديم كه كابينه اي تكنوكرات باشد اما هم اكنون مشكل در رئيس كابينه است."



وي ادامه داد: عباس مي داند كه اعضاي پارلمان نخست وزير (قريع) را رد خواهند كرد؛ همگان خواستار تغيير وي هستند اما عباس اين كار را نكرده است.