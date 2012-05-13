کارگران شهرداری کرمان تکریم می شوند

حجت الاسلام سید مرتضی حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه چرخ مملکت به دست این قشر زحمتکش می چرخد، اظهار داشت: کارگران سهم بسزایی در زیبا سازی منظر شهر دارند.

وی بر لزوم تقدیر از کارگران تاکید کرد و بیان داشت: کارگر با تولید، زمینه استقلال کشور را فراهم کرده و برای جامعه عزت و افتخار می آفریند.

این مسئول عنوان کرد: اجرای برنامه‌های شاد و مفرح، موسیقی زنده، شعبده‌ بازی، پخش کلیپ، قرعه‌کشی و اهدای جوایز را از برنامه‌های تدارک دیده شده برای جشن تکریم کارگران شهرداری است.

وی یادآور شد: این مراسم 28 و 29 اردیبهشت ماه جاری در کرمان برگزار خواهد شد.