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۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۱:۳۹

حسینی:

کارگران شهرداری کرمان تکریم می شوند

کارگران شهرداری کرمان تکریم می شوند

کرمان - خبرگزاری مهر: معاون فرهنگی اجتماعی شهردار کرمان از برگزاری مراسم تکریم کارگران شهرداری در کرمان خبر داد.

حجت الاسلام سید مرتضی حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه چرخ مملکت به دست این قشر زحمتکش می چرخد، اظهار داشت: کارگران سهم بسزایی در زیبا سازی منظر شهر دارند.

وی بر لزوم تقدیر از کارگران تاکید کرد و بیان داشت: کارگر با تولید، زمینه استقلال کشور را فراهم کرده و برای جامعه عزت و افتخار می آفریند.

این مسئول عنوان کرد: اجرای برنامه‌های شاد و مفرح، موسیقی زنده، شعبده‌ بازی، پخش کلیپ، قرعه‌کشی و اهدای جوایز را از برنامه‌های تدارک دیده شده برای جشن تکریم کارگران شهرداری است.

وی یادآور شد: این مراسم 28 و 29 اردیبهشت ماه جاری در کرمان برگزار خواهد شد.

کد مطلب 1600757

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