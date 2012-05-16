عباس کمره ای در گفتگو با مهر در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه سکه هایی که بانک مرکزی به مردم در زمان تحویل سکه های پیش فروشی تحویل می دهد، آیا با تاریخ های سکه های قدیمی تر مثل سکه های سال 86 است یا اینکه سکه‌های جدید ضرب کرده و به مردم تحویل می دهد، عنوان کرد: عملیات ضرب سکه توسط بانک مرکزی یک عملیات مستمر است.

مدیرکل سابق ریالی و نشر بانک مرکزی با اشاره به اینکه عملیات ضرب سکه همواره در جریان است و پروسه تولید همیشه ادامه دارد، گفت: بانک مرکزی بخشی از سکه هایی که تحویل می دهد را از قبل موجود داشته است و برخی دیگر را ضرب می کند.

عضو هیئت مدیره بانک ملی ایران ادامه داد: اما به هر حال تفاوتی بین سکه های تاریخ سالهای گذشته و تاریخهای جدید تر از نظر وزن، شکل، اندازه، عیار و سایر شاخص ها وجود ندارد و همه استاندارد است و بانک مرکزی در ضرب آنها شرایط عمومی را رعایت می کند.

ابتکار عمل در اعمال قیمتهای سلیقه ای برای سکه هایی با تاریخ قدیمی تر مثلا سال 84 توسط صرافی ها از سال 86 آغاز شد و با وجود اطلاعیه ها و هشدارهای متعدد بانک مرکزی و اتحادیه طلا و جواهر این روند هنوز هم ادامه دارد که شاید دلیل آن برخورد نه چندان قاطعانه با این اقدامات است.