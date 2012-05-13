به گزارش خبرگزاری مهر، محمودرضا رحیمی پژوهشگر و عضو هیات علمی دانشگاه یاسوج و مجری آزمایشگاه تشدید فرایندها در دانشگاه یاسوج با اشاره به اختراع‌های صورت گرفته در این آزمایشگاه گفت: بسیاری از این اختراع‌ها برای اولین بار در کشور انجام شدند که اکنون در مرحله ثبت جهانی هستند.

وی بیان داشت: دستگاه بستر آکنده دوار یا همان دستگاه شیرین‌سازی گاز برای اولین بار در کشور در آزمایشگاه تشدید فرایندهای دانشگاه یاسوج اختراع و ساخته شده است.

رحیمی با بیان اینکه تحریم‌ها نباید خللی در عزم و اراده دلسوزان این خاک و بوم ایجاد کند، تاکید کرد: راه‌اندازی آزمایشگاه تشدید فرایندها یک پتانسیل قوی و راهگشا را برای استان کهگیلویه و بویراحمد و کشور ایجاد خواهد کرد که امید است با حمایت‌های مسئولین این نقش به خوبی ایفا شود.

عضو هیات علمی دانشگاه یاسوج اضافه کرد: دستگاه تعادل فازی مایع بخار (VLE) و دستگاه‌های اندازه‌گیری ویسکوزیته و مطالعه رئولوژی را از دیگر دستگاه‌های ساخته شده در اولین آزمایشگاه تشدید فرایندها در دانشگاه یاسوج خواند و اضافه کرد: اکثر این دستگاه‌ها کارکردی دو منظوره دارند و دارای طرحی ویژه هستند.

رحیمی گفت: هدف ما این است که با تغییر در ساختار و شکل فرایند، آنها را کوچک کنیم که کوچک بودن دستگاه‌ها به‌ ویژه در صنعت نفت و گاز اهمیت بیشتری دارد. این کار با هزینه‌های بسیار کمی انجام می‌شود و موجب صرفه‌جویی در هزینه‌های یک شرکت یا یک کارخانه خواهد شد.

عضو هیات علمی دانشگاه یاسوج از مسئولان خواست تا برای تحقق شعار تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی به طور جدی اختراعات و ادامه روند مطالعاتی و پژوهشی این آزمایشگاه را که برای اولین بار در منطقه خاورمیانه ایجاد شده است، حمایت کنند.

دستگاه‌های ساخته شده و اختراع‌شده در این آزمایشگاه شامل دستگاه بستر آکنده دوار، دستگاه چند منظوره بستر سیال فورانی، دستگاه بستر سیال لرزشی، دستگاه خشک‌کن بستر سیال، دستگاه بستر سیال دوار، کوره بستر سیال در مقیاس آزمایشگاهی، دستگاه بستر سیال در مقیاس پایلوت، دستگاه مطالعه تاثیر نانو سیالات بر جریان سیالات در لوله‌ها و اتصالات، دستگاه مطالعه تاثیر نانو سیالات بر انتقال حرارت جابه‌جایی در لوله‌ها و کویل‌ها، دستگاه مطالعه تاثیر نانو سیالات بر حرکت و انتقال حرارت در لوله‌های مارپیچی با مقاطع دایره و سایر شکل‌های هندسی و دستگاه بیوراکتور بستر سیال است.