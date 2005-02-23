اميدوارم باران اجازه بازي كردن را بدهد // از شموشك شناخت كافي دارم

اكبرميثاقيان سرمربي تيم فوتبال ابومسلم خراسان درگفتگو با خبرنگار" مهر" با بيان مطلب فوق اظهارداشت: تيم درحال حاضردر وضعيت مطلوبي بسرمي برد وبغيرازبارندگي شديد درنوشهر مشكلي نداريم، ولي درصورتي كه بازي برگزارشود، با توجه به زمين نوشهر نمي توان انتظار يك بازي زيبا را داشت.

وي درادامه افزود: ما براي كسب 3 امتياز به نوشهرسفر كرده ايم وبا توجه به حساس شدن رقابتها درهفته هاي اخيرهدف خود را برروي حفظ مكان فعلي درجدول معطوف كرده ايم وي با بيان اين كه ازتيم شموشك شناخت كافي دارد، گفت: شموشك يك تيم جوان وبا انگيزه ودرپاره اي زمانها خطرناك مي باشد كه بايد براي رويارويي با آنها تمام حواس خود را معطوف بازي كنيم.