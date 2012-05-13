دستبندی مجهز به حسگر مرگ/ پیش بینی حملات خطرناک

به گزارش خبرگزاری مهر، برخی حملات به صورت موقت برخی سیستمهای بدن را از کار می اندازند و برخی دیگر می تواند مهلک باشد، با علم به اینکه تمایز بسیار مهم است اما تشخیص آنها دشوار تلقی می شود.

از این رو گروهی از محققان موسسه تکنولوژی ماساچوست (MIT) دستبندی را طراحی کردند که می تواند فرق میان حمله های بی خطر و حملاتی که به مرگ منتهی می شود را تشخیص دهند و حتی حملات را پیش از وقوع پیش بینی کند.

این دستبند با اندازه گیری رسانایی پوست یا ویژگهایی که جریانهای الکتریکی از پوست عبور می کند کار می کند. رسانایی پوست به علل مختلفی تغییر می کند و قسمت اعظم این تغییرات به میزان تعریق بدن ارتباطات دارد. یکی از محققان این گروه به صورت اتفاقی دریافت که رسانایی پوست در طول یک حمله و حتی پیش از آن افزایش می یابد.

بررسیهای مجدد و جمع آوری اطلاعات بیشتر به نکات تازه ای دررابطه با رسانایی پوست دست یافتند. برای مثال آنچه مهلک بودن یک حمله را تعریف می کند طول مدت آن یا سایر ویژگیهای خارجی نیست بلکه سرعتی است که مغز پس از آن بهبود می یابد و به حالت عادی باز می گردد.

براساس گزارش نیوساینس، حملات مهلک حملاتی هستند که فعالیت امواج مغزی را مختل می کند و تبعات آن پس از حمله باقی می ماند و اگر مغز به سرعت به حالت عادی بازنگردد، وضعیت وخیم تر می شود.

این گروه از محققان در آزمایشهای خود دریافتند که هرچقدر میزان رسانایی پوست بالاتر رود، حملات مهلکتر هستند. آنها همچنین دریافتند که این دستبندهای مجهز به حسگر از دستگاه های موج نگار مغز حملات را زودتر تشخیص می دهند.