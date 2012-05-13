۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۱:۱۹

خرداد ماه امسال/

1500 واحد مسکن مهر در همدان بهره برداری می شود

همدان - خبرگزاری مهر: سرپرست حوزه مدیریت مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی همدان گفت: در خرداد ماه سال جاری یک هزار و 500 واحد مسکونی مهر در شهرهای بالای 25 هزار نفر در همدان بهره برداری می شود.

حسین جلالیان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: دو هزار و 489 مسکن مهر نیز هفته دولت و چهار هزار و 427 واحد مسکن مهر نیز دهه فجر امسال در همدان به بهره برداری می رسد.

سرپرست حوزه مدیریت مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهر سازی همدان از اشتغال‌زایی 31 هزار و 263 نفر در بخش مسکن مهر استان همدان خبر داد و گفت: تاکنون در شهرهای بالای 25 هزار نفر همدان چهار هزار و 49 واحد مسکن مهر بهره برداری شده است.

حسین جلالیان با تاکید بر استفاده مصالح با کیفیت در ساخت واحدهای مسکن مهر، عنوان کرد: مصالح استفاده شده مورد تأیید مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن وزارت متبوع و سازمان استاندارد است.

