دسترسي عادلانه جوانان به فرصت هاي شغلي از الزامات توسعه موزون كشور است

به گزارش خبرگزاري مهر، علي اكبر ولايتي امروز در همايش منطقه ‌اي تشكل‌ هاي سياسي منطقه هفت دانشگاه آزاد اسلامي در استان هرمزگان، در جمع دانشجويان اف زود: براي فراهم ساختن زمينه‌ دسترسي عادلانه به فرصت‌هاي شغلي قانوني و مشروع بر اي جوانان كه مهمترين پيش نياز و اساسي‌ترين ابزار و الزام توسعه موزون و پاي دار كشور هستند، دولت بايد حجم خود را كاهش دهد.

ولايتي افزود: جوانان حق دا رند در تمامي فعاليت‌هاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ضمن برخورداري از فرصت‌هاي برابر، مشاركت كامل داشته باشند زيرا آنها موتور محرك كشور هستند.

مشاور مقام معظم رهبري سپس به اهميت خليج فارس و نقش استان‌هاي جنوبي كشور در امنيت ملي پرداخت و گفت:‌ ظرفيت استان‌هاي جنوبي بسيار بالا است كه از همه اين ظرفيت‌ها استفاده نشده است و بايد براي تقويت نقش ايران در منطقه به عنوا ن لنگر ثبات، توجه جدي به اين استان‌ها نمود.