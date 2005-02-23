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۵ اسفند ۱۳۸۳، ۲۰:۱۱

ولايتي در همايش منطقه ‌اي تشكل‌هاي سياسي دانشگاه آزاد دراستان هرمزگان عنوان كرد :

دسترسي عادلانه جوانان به فرصت هاي شغلي از الزامات توسعه موزون كشور است

دسترسي عادلانه جوانان به فرصت هاي شغلي از الزامات توسعه موزون كشور است

علي اكبر ولايتي گفت: جوانان حق دارند در تمامي فعاليت هاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ضمن برخورداري از فرصت هاي برابر، مشاركت كامل داشته باشند زيرا آنها موتور محرك كشور هستند.

به گزارش خبرگزاري مهر، علي اكبر ولايتي امروز در همايش منطقه ‌اي تشكل‌هاي سياسي منطقه هفت دانشگاه آزاد اسلامي در استان هرمزگان، در جمع دانشجويان افزود: براي فراهم ساختن زمينه‌ دسترسي عادلانه به فرصت‌هاي شغلي قانوني و مشروع براي جوانان كه مهمترين پيش نياز و اساسي‌ترين ابزار و الزام توسعه موزون و پايدار كشور هستند، دولت بايد حجم خود را كاهش دهد.

ولايتي افزود: جوانان حق دارند در تمامي فعاليت‌هاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ضمن برخورداري از فرصت‌هاي برابر، مشاركت كامل داشته باشند زيرا آنها موتور محرك كشور هستند.

مشاور مقام معظم رهبري سپس به اهميت خليج فارس و نقش استان‌هاي جنوبي كشور در امنيت ملي پرداخت و گفت:‌ ظرفيت استان‌هاي جنوبي بسيار بالا است كه از همه اين ظرفيت‌ها استفاده نشده است و بايد براي تقويت نقش ايران در منطقه به عنوان لنگر ثبات، توجه جدي به اين استان‌ها نمود.

عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام، الگوي موفق ايران را حاصل تدبير رهبري نظام و حضور مردم در صحنه انتخابات دانست و افزود: اگر امروز شاهد به ثمر نشستن تلاش مردم عراق در ايجاد حكومتي بر پايه دموكراسي، با وجود حضور گسترده اشغالگران هستيم و اگر انتفاضه توانسته است رژيم اشغالگر قدس را زمين‌گير كند، نتيجه الگو گرفتن از ايران بوده است.

کد مطلب 160086

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