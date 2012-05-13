بازدید10 هزار نفر از غرفه استانداری تهران در نمایشگاه دستاوردهای دولت

محمدحسین شفیق در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: به مناسبت یکصدمین سفر رئیس جمهور در استان خراسان رضوی، روابط عمومی استانداری های کشور، نمایشگاهی از دستاوردهای چهار دوره سفرهای استانی را در مشهد مقدس برگزار کردند. در این نمایشگاه غرفه استانداری تهران یکی از غرفه های برتر بوده و با استقبال مردم و مسئولان رو به رو شد.

وی بیان کرد: در این غرفه مصوبات سفرهای ریاست جمهور به طور دقیق با عکس، پوستر و اعداد و ارقام در معرض دید مردم قرار گرفته است.

مشاور استاندار تهران ادامه داد: این غرفه در فضایی به مساحت 120 متر مربع دستاوردهای چهار دوره سفر ریاست جمهوری در استان تهران را ارائه می کند.

وی یادآور شد: تاکنون سخنگوی وزارت خارجه، رئیس مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری، دستیار ارشد رئیس جمهور، وزیر کشور و معاون اجتماعی وی از غرفه استانداری تهران بازدید کردند.

شفیق افزود: همچنین نمایشگاه دستاوردهای دولت در سطح شهرستان های استان تهران هم با محوریت فرمانداری ها برپا شده و در آن دستاوردهای سفر هیئت دولت به منطقه مربوطه در معرض دید قرار گرفته است.