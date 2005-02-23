عمركرامي: به شرطي كنار مي روم كه خلاء قانون اساسي برطرف شود

به گزارش خبرگزاري مهر، نخست وزيرلبنان درگفتگو با روزنامه لبناني" النهار"درنخستين واكنش پيرامون احتمال كناره گيري از سمت خود، گفت : من آماده استعفا هستم به شرط اينكه كابينه جديد درجلوگيري ازخلاء درقانون اساسي به تفاهم برسد.

وي افزود: درصورتي كه نمايندگان معارض درخواست طرح راي اعتماد را مطرح نكنند كابينه اين درخواست رامطرح خواهد ساخت.

عمركرامي پيشتر درگفتگو با روزنامه السفير لبنان گفته دوشنبه آينده درجلسه بررسي پارلمان راي اعتماد به كابينه انجام خواهد شد.

وي افزود: درصورتي كه نمايندگان معارض درجلسه علني روزدوشنبه آينده حق دولت را دردفاع از خودش تحت چترپارلمان مطرح نكنند ما طرح راي اعتماد دركابينه را درخواست مي كنيم .

28 فوريه گذشته نبيه بري رئيس مجلس لبنان با درخواست نمايندگان معارض جهت برگزاري جلسه علني به منظور بررسي ترور رفيق حريري نخست وزير سابق لبنان موافقت كرد.

رفيق حريري نخست وزيرسابق لبنان 14 فوريه به همراه 17 تن از همراهانش در انفجارهولناك يك خودروي بمب گذاري شدهدر بيروت لبنان كشته شد.