برگزاری کنگره بزرگداشت شهدای باقریه در بیرجند

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر کل اوقاف و امور خیریه خراسان جنوبی اظهارداشت: از ابتدای سال جاری تاکنون 26 فقره وقف در این استان ثبت شده است.

حجت الاسلام محمدطاهر گرایلی یکی از رویکردهایی که همواره در سیاست ‌های جاری اوقاف مورد توجه بوده را احیای موقوفات و ارتقای بهره ‌وری با حفظ اصل سرمایه دانست و گفت: این نهاد به عنوان متولی بخشی از موقوفات وظیفه و رسالت خطیری را برعهده دارد، که ضمن حفظ و حراست از اصل سرمایه نسبت به افزایش و ارتقای سرمایه موقوفات تلاش می کند.

وی اضافه کرد: آغاز سال نو خورشیدی با عملیات کف سازی صحن آستان مقدس شهدای باقریه و وقوع 16 فقره وقف جدید و احقاق حق موقوفه غلامرضا حسین جعفر به ارزش بیش از 10 میلیارد ریال و .. نوید بخش نقش‌ آفرینی اداره کل اوقاف در عرصه رشد تولید ملی و کارآفرینی با احیای موقوفات بوده و این حرکت موثر باید الگو و نمونه کار سایر بخش‌ ها به ‌ویژه ادارات اوقاف شهرستان ‌ها باشد.

به گفته وی واگذاری ‌های قانونی، زمینه ‌سازی برای جلب مشارکت بخش خصوصی و سرمایه‌ گذاری سازمان با محوریت بنیاد توسعه می ‌تواند فرآیند حفظ، احیاء، ارتقاء بهره‌ وری و افزایش سرمایه‌ های و آورده ‌های موقوفات و رقبات را به ارمغان آورد.

حجت الاسلام گرایلی ادامه داد: این امر ضمن آنکه موجب رشد بهره ‌وری، افزایش تولید و کارآفرینی و اشتغالزایی می شود، این رویکرد باید به فرهنگ و رفتار سازمانی و اداری تمامی مدیران تبدیل شود.

وی با بیان اینکه مهم ‌ترین رویکردهای رهبر معظم انقلاب اسلامی شامل محورهای متعددی است، تصریح کرد: وقف یک نهاد ممتاز دینی، ادای صحیح حق واقف، ترویج بیش از پیش سنت وقف، گستردگی دایره وقف، تنوع و تکثر عرصه ‌های وقف،تاکید بر عرصه‌ های نوین وقف از جمله پزشکی، علمی و آموزش، تحقیقات و پژوهش، علوم جدید، محیط زیست و ترویج دین، نظارت مستمر مدیران بر زیرمجموعه ‌ها، انجام صحیح و کامل وظایف در حوزه وقف و پرهیز از غفلت‌ ها و لغزش ‌ها که موجب ناتمام ماندن کارها و ناقص انجام شدن وظایف می ‌شود از جمله این محورها است.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه خراسان جنوبی در پایان یادآور شد: این رویکردها همچون منشوری جامع و مانع تمامی ابعاد و آثار و جهات وقف را در برگرفته و راهنما و چراغ هدایتی است که چشم ‌انداز فراروی سازمان، مدیران، اصحاب وقف و بقاع متبرکه را مشخص وکرده و مسئولیت ‌ها و وظایف همه مسئولان را دوچندان می ‌کند.

برگزاری کنگره بزرگداشت شهدای باقریه شهرستان بیرجند

مدیر کل اوقاف و امور خیریه خراسان جنوبی از برگزاری کنگره بزرگداشت شهدای باقریه شهرستان بیرجند خبر داد.

حجت الاسلام محمدطاهر گرایلی اظهارداشت: آشنایی با زندگانی معصومین(ع) و فرزندان گهربارشان امری معنوی و ضروری است.

وی اضافه کرد: به منظور شناخت و عرفان مضاعف و گام برداشتن در این راستا و اسوه قرار دادن عملی و الگوگیری از افعال و صفات الهی آن انسانهای بلندمرتبه، کنگره بزرگداشت شهدای باقریه شهرستان بیرجند طراحی و برای رسیدن به اهداف عالیه ‌ی مذکور برگزار می شود.

حجت الاسلام گرایلی ترویج فرهنگ وقف و تبدیل بقاع متبرکه به قطب فرهنگی به نحو مطلوب و چشمگیر را از ضرورت های برگزاری این کنگره عنوان کرد و بیان داشت: هدف از اجرای این کنگره تقویت بنیه ‌های دینی، مذهبی آحاد مردم بویژه نوجوانان و جوانان نسبت به اهل بیت طاهرین(ع)، تبدیل آستان مقدس امامزادگان به قطب فرهنگی، ترویج و گسترش فضائل و مناقب اهل بیت(ع) در جامعه اسلامی، گسترش و تقویت تفکر ولایی در جامعه اسلامی است.

وی از تشکیل ستاد این کنگره در شهرستان بیرجند خبر داد و گفت: در این کنگره کمیته های تبلیغات و اطلاع رسانی، کمیته مالی و پشتیبانی، کمیته نظارت و ارزیابی، کمیته علمی فعال شده اند.

حجت الاسلام گرایلی همچنین به فراخوان این کنگره علمی اشاره کرد و ادامه داد: با همکاری و فعال شدن کمیته علمی این کنگره موضوعات فراخوان این کنگره آماده شده که بزودی موضوعات در قالب پوستر در سطح استان اطلاع رسانی خواهد شد.

مدیر کل اوقاف خراسان جنوبی در پایان از همه پژوهشگران، محققین، نخبگان، دانشجویان و اساتید و هیئت علمی دانشگاه ها، روحانیت و علما و علاقمندان درخواست کرد تا با ارسال مقاله به دبیرخانه این کنگره واقع در اداره کل اوقاف و امورخیریه استان بتوانند نقش امامزادگان را در ابعاد مختلف زندگانی را به مردم بشناسانند.