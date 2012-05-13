به گزارش خبرنگار مهر، احمد قاضی صبح روز یکشنبه در جمع مردم میامی در مسجد جامع این شهر ضمن تاکید بر پی گیر مشکل گازرسانی به شهرک صنعتی، گفت: یکی از مهم ترین مشکلات شهرک صنعتی شهرستان میامی عدم بهره برداری این مجموعه از گاز شهری است که این مشکل با جدیت در حال پی گیر است.

قاضی گفت:با توجه به نامگذاری مقام معظم رهبری درباره سال تولید ملی،حمایت از کار وسرمایه ایرانی امیدواریم بتوانیم با پی گیری جدی که درباره گازکشی به شهرک صنعتی میامی گرفته ایم این ناحیه صنعتی شهرستان میامی رابه گاز شهری اتصال دهیم.

25 درصد مصوبات سفر استانی دور سوم اجرایی شده است

سرپرست فرمانداری میامی به یکصدمین سفر استانی رئیس جمهور اشاره کرد و اظهار داشت: دولت نهم و دهم با سفرهای استانی خود خدمات بزرگی را به جامعه به ویژه روستائیان نموده است.

وی گفت: میانگین مصوبات سفر اول حدود 92 درصد و سفرهای دوم حدود 79 درصد و سفرهای سوم حدود 25 درصد انجام شده است.

قاضی به ارتقاء شهرستان میامی در دولت دهم اشاره کرد و افزود: مردم منطقه ضمن قدرشناسی و قدردانی از دولت عدالت محور توقع تغییرات لازم و اشتغال نیز در شهرستان هستند.

سرپرست فرمانداری میامی درخصوص سایت اداری شهرستان میامی نیز با اشاره به اینکه سایت 26 هکتاری اداری برای استقرار تمام ادارت شهرستان پیش بینی شده است، خاطرنشان کرد: تا کنون 15 اداره در این شهرستان مستقر شده اند.

قاضی درباره مصوبات سفر مقام معظم رهبری به استان سمنان نیز گفت: تمام مصوبات سفر رهبری به غیر از تقاطع غیرهم سطح خروجی شهر میامی به پایان رسیده است که این پروژه با کمی تاخیر شروع شده است.

دولت موضوع گرانی ها را به طور جدی پیگیری می کند



وی درباره گرانی های اخیر نیز گفت: دولت این موضوع را به طور جدی پیگیری می کند و البته باید از اصناف شهرستان نیز قدردانی کنیم زیرا نسبت با حفظ تعادل در بازار تلاش قابل ملاحظه ای دارند.

قاضی در پایان در خصوص معظل بیکاری جوانان میامی نیز اظهار داشت: درباره معضل بیکاری جوانان منطقه، چندین جلسه موثر داشته ایم و امیدوارم که این جلسات به سرانجام خوبی برسد.