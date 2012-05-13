ساختمان اولین مدرسه علمیه خواهران بهار افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم که در محل مدرسه علمیه خواهران صدیقه کبری(س) بهار برگزار شد، حجتالاسلام سیدمحمدحسن فاضلیان مدیر حوزه علمیه خواهران استان همدان با اشاره به اینکه هماکنون 9 مدرسه علمیه خواهران در استان همدان دایر است، اظهار داشت: هشت باب از این مدارس علمیه طلاب را در مقطع سطح دو(کارشناسی) و یک باب که در شهر همدان قرار دارد، در مقطع سطح سه (کارشناسی ارشد) پرورش میدهند؛ همچنین استان همدان این ظرفیت را دارد که در 9 شهر دیگر از این استان، 9 مدرسه علمیه خواهران احداث شود.
وی آمار کل طلاب مشغول به تحصیل در حوزههای علمیه خواهران استان همدان را هزار و 107 نفر ذکر کرد و افزود: این آمار طلاب با زحمات آیتالله شرعی بنیانگذار مرکز مدیریت حوزههای علمیه خواهران به دست آمده است. تعداد اساتید حوزههای علمیه خواهران نیز در این استان 137 نفر و تعداد کادر و معاونین مدارس علمیه خواهران نیز116 نفر است.
مدیر حوزه علمیه خواهران استان همدان با بیان اینکه دو باب از مدارس علمیه خواهران شامل مدارس فامنین و همدان دارای فضای خوابگاه هستند، تصریح کرد: 52 طلبه از خوابگاههای این مدارس علمیه استفاده میکنند و تعداد طلاب مشغول به تحصیل در مدرسه علمیه خواهران صدیقه کبری (س) بهار نیز 109 نفر است.
حجتالاسلام فاضلیان با اشاره به اینکه زمین مورد نیاز این مدرسه علمیه به مساحت 4 هزار مترمربع از سوی شورای اسلامی شهر و شهرداری بهار به حوزه علمیه اختصاص یافته است، افزود: زیربنای این ساختمان 2هزار و 600 مترمربع است که در سه طبقه احداث شده است.
وی با اشاره به اینکه در سالهای اخیر برخی پروژههای ساختمانی با مساعدت خیرین و کمک مرکز مدیریت حوزههای علمیه خواهران در استان همدان به بهرهبرداری رسیده است، اظهار امیدواری کرد که این مرکز در احداث مدارس علمیه قروه، اسدآباد و الزهرا(س) همدان نیز همکاری کند.
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