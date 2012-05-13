جمع آوری 80 هزار فیش اصطلاحات طب سنتی

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر شمس اردکانی با بیان این مطلب که هم اکنون 170 دانشجوی PhD طب سنتی در حال تحصیل هستند، گفت: 29 دانشجو نیز در این مقطع از امسال پذیرفته شده اند و 46 دانشجوی داروسازی سنتی داریم.

وی افزود: باید حکمت سرای طب ایرانی را هم برای تولید علم و هم برای ساماندهی طب سنتی، زنده و راه اندازی کنیم.

اردکانی ادامه داد: در بحث پژوهش طب سنتی تاکنون 1500 عنوان کتاب معتبر چاپ مجدد شده است و بانک جامع طب سنتی و کتابخانه جامع پزشکی در حوزه طب اسلامی در حال راه اندازی است.

وی با اشاره به تدوین راهنماهای بالینی طب سنتی گفت: از ابتدای امسال برخی راهنماهای بالینی آماده شده و برخی پایان نامه های پژوهشی نیز در این خصوص در حال انجام است.