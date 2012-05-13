جشن گلریزان 50 هزار زندانی با حضور رئیس جمهور برگزار می شود

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به خراسان رضوی، جشن پاسداشت یکصدمین سفر استانی هیات دولت امشب با حضور دکتراحمدی نژاد و اعضای هیات دولت در مشهد مقدس برگزار می شود.

در این مراسم اقشار مختلف مردم اعم از هنرمندان، ورزشکاران، فرهنگیان، شرکت خواهند کرد.

همچنین در مراسم پاسداشت یکصدمین سفر استانی هیات دولت جشن گلریزان 50 هزار زندانی جرایم مالی و غیرعمد برگزار می شود.

بنابراین گزارش در این مراسم مرتضی بختیاری وزیر دادگستری، مهدی غضنفری وزیر صنعت، معدن و تجارت و حمید بقایی معاون اجرایی رئیس جمهور سخنرانی خواهند کرد.

همچنین خاطره گویی از سفرهای استانی و پخش مستندی از سفرهای استانی هیات دولت از دور اول تا چهارم بخش دیگری از برنامه های پاسداشت یکصدمین سفر استانی هیات دولت است.