به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب از جمله آثار مجموعه «رهبران جهان باستان» که این ناشر به چاپ می‌رسد، است و به زبانی ساده و اجمالی شناختی کلی درباره این چهره سیاسی و جنگی جهان باستان ارائه می‌کند.

آتیلا رهبر هون‌ها که در جامعه‌ای عشیرتی چشم به جهان گشوده بود با سختی و جنگ بیگانه نبود. پس از کشته شدن پدرش شاه موندزوک در درگیری با سربازان رومی، آتیلا را در دربار هونوریوس امپراتور روم در راونای ایتالیا گروگان نگه داشتند.

او در آنجا با راه و رسم اداره امپراتوری روم آشنا شد و بعدها از آن بهره برد. پس از زمانی به نزد هون‌ها بازگشت و در میان قبایل به سفر پرداخت و آنان را با هم متحد ساخت و ارتشی تشکیل داد که بعدها وحشت به دل مردمان در سرزمین‌های دیگر انداخت.

آتیلا وقتی شاه شد باید بر سر تسلط بر سرزمین‌ها و گرفتن باج و خراج از شهرهای تصرف‌شده با امپراتوری روم می‌جنگید و قلمرو هون‌ها را گسترش می‌داد. مسیحیان به دلیل خرابی و یرانی شومی که آتیلا و سپاهش پس از گذشتن به جای می‌نهادند او را «تازیانه خدا» لقب دادند.

پیشگفتاری درباره رهبری، برآمدن هون‌ها، در دربار هونوریوس، بازگشت آتیلا، به شاهی رسیدن آتیلا و بلدا به طور مشترک، قلمرو آتیلا، فتوحات جدید در گل، روزهای پایانی، میراث آتیلا، گاهشمار، کتاب‌شناسی، برای مطالعه بیشتر، نمایه بخش‌های مختلف این کتاب هستند.

در بخشی از کتاب می‌خوانیم: آتیلا درباره مذهب رومی‌ها کنجکاو بود و از فلاویوس خواست که او را با آن آشنا کند. هونوریوس معابد گوناگون را به او نشان داد و برایش از خدایان مختلفی که پرستش می‌کردند، گفت. این نیز جنیه دیگری بود که با مذهب هون‌ها تفاوت داشت، مذهبی که در آن به دشمن‌ها توسل می‌جستند و خدایان طبیعت را می‌پرستیدند.

این کتاب در شمارگان 2 هزار نسخه و قیمت 3500 تومان از سوی انتشارات ققنوس منتشر شده و می‌تواند یکی از منابعی باشد که علاقمندان به تاریخ به ویژه نوجوانان را با زندگی آتیلا آشنا کند.