به گزارش خبرنگار مهر، یکی از مسائل عمده و مهم در بحث توسعه یافتگی، توسعه همه جانبه است. این نگاه به توسعه، به توسعه یافتگی در عرصه‌های گوناگون اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و ... اشعار می دارد.

برای تحقق چنین توسعه‌ای مسلماً علوم انسانی و رشد و پیشرفت آن حائز اهمیت است. برای نمونه با آنکه اتحاد جماهیر شوروی سابق از توسعه یافتگی در برخی عرصه ها برخوردار بود از آن به عنوان "ابرقدرت توسعه نیافته" نام برده می شد.

پروفسور متیو کرامر استاد فلسفه سیاسی و فلسفه حقوق دانشگاه کمبریج و مدیر برنامه فلسفه سیاسی و فلسفه حقوق در این دانشگاه در خصوص نسبت توسعه‌یافتگی و رشد علوم انسانی به خبرنگار مهر گفت: در ابتدا باید توجه داشت که برخی از حوزه‌ها و شاخه‌های علوم انسانی و علوم اجتماعی گرایش به تحقیقات و اکتشافاتی دارند که سهم زیادی در شکوفایی اقتصادی یک کشور دارند.

وی در ادامه تصریح کرد: از جمله این حوزه‌ها و شاخه‌ها می‌توان به رشته‌های زبان شناسی، اقتصاد، روانشناسی و برخی حوزه‌ها و رشته‌های فلسفی اشاره کرد.

کرامر تأکید کرد: از اینرو نه تنها از جنبه فرهنگی بلکه از جنبه اقتصادی نیز هیچ کشوری نمی تواند بدون رشد و توسعه علوم انسانی و علوم اجتماعی به عنوان کشوری برجسته در حوزه اقتصاد مطرح باشد.

مؤلف "محل تلاقی اخلاق و حقوق" یادآور شد: به عبارت دیگر برای قرار گرفتن یک کشور در رده بالای اقتصاد جهانی، آن کشور باید در زمینه مطالعات علوم انسانی و علوم اجتماعی در سطح و رده بالایی باشد.

وی در ادامه افزود: حفظ جایگاه برتر در حوزه اقتصاد نیز به رشد و توسعه یافتگی در علوم انسانی بستگی دارد. تا کشوری در علوم انسانی و علوم اجتماعی توسعه یافته نباشد نمی تواند جایگاه بالای اقتصادی (در صورت دارا بودن) را حفظ کند.

معاون پیشین انجمن حقوق و علوم اجتماعی بریتانیا در ادامه افزود: مسلم است که موفقیت در حوزه‌های علوم انسانی و علوم اجتماعی به سنخ رژیمهای سیاسی بستگی دارد. رژیمهای سرکوبگر از رشد و توسعه علوم انسانی و علوم اجتماعی جلوگیری می کنند.

استاد دانشگاه کمبریج در ادامه تأکید کرد: از اینرو شاهد هستیم که این علوم در کشورهای توسعه یافته و پیشرفته رشد و توسعه داشته است.

مؤلف "نظریه حقوق، نظریه سیاسی و شالوده شکنی" در پایان یادآور شد: بر همین اساس مشاهده این موضوع که کشورهایی که در علوم انسانی و علوم اجتماعی سرآمد هستند، دارای اقتصادهای پیشرفته و توسعه یافته باشند چندان عجیب نخواهد بود.