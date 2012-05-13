نصب نماد اسامی ائمه اطهار در منطقه پنج/پخش ۳۳ هزار تن آسفالت ظرف 49 روز

به گزارش خبرگزاری مهر، سرپرست معاونت فنی و عمرانی شهرداری کلانشهر قم گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون ۳۳ هزار تن آسفالت ظرف مدت ۴۹ روز و با هزینه‌ای بالغ بر ۳۰ میلیارد ریال انجام شده است.



یوسف متقی اظهار داشت: از این مقدار آسفالت پنج هزار و ۴۹۶ تن آسفالت در سطح منطقه یک، ۴ هزار و ۲۷۶ تن منطقه ۲، ۱۹ هزار و ۱۳۸ تن منطقه سه، ۲ هزار و ۷۱۸ تن منطقه چهار، ۴۰۴ تن منطقه پنج، ۴۶۰ تن منطقه ۶، ۱۵۰ تن منطقه هفت، ۱۸۵ تن منطقه هشت و ۴۰۲ تن توسط شهرداری مرکز توزیع و پخش شده است.



۳۶۰ میلیون اعتبار برای دفع آبهای سطحی



شهردار منطقه چهار قم بیان کرد: هدایت و دفع آبهای سطحی در سال گذشته در دستور کار بود که اعتباری بالغ بر ۳۶۰ میلیون تومان برای این کار اختصاص داده شد.



احمد نکونام افزود: مرمت انهار نیز در دستور کار بوده است که با این اقدام در بارندگی‌های اخیر مشکلات کمتری داشتیم و شهروندان نیز توانستند به راحتی تردد کنند.



اختصاص ۲۵۰ میلیون تومان برای راه اندازی ساختمان آتش نشانی پردیسان



نکونام در ادامه از راه اندازی ساختمان آتش نشانی پردیسان خبر داد و گفت: ۲۵۰ میلیون تومان اعتبار برای این بخش در نظر گرفته و ساختمانی مجهز ساخته شد.



وی با اشاره به دیوار حائل خیابان صفاشهر و بنیاد گفت: به منظور بهبود وضعیت محیطی این اقدام انجام شد که ۲۹ میلیارد ریال برای این منظور اعتبار در نظر گرفته شد و ۱۱۸ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.



احداث آبشار دیوار سنگی در منطقه چهار



نکونام از احداث آبشار دیوار سنگی در میدان مفید قم خبر داد و گفت: این آبشار در سوم خرداد ماه امسال به بهره برداری می‌رسد که برای سال گذشته ۱۲۰ میلیون تومان اعتبار به این بخش اختصاص داده شد و به دنبال ایجاد بوستان کوثر نیز در آن محل هستیم.



نصب المان اسامی ائمه اطهار در منطقه پنج



شهردار منطقه پنج قم با اشاره به نصب هفت المان با نام‌های، اسم جلاله، حضرت محمد (ص) و ۵ تن آل عبا در بلوار خلیج فارس بیان کرد: ‌ اجرای این پروژه با همکاری سازمان زیبا سازی شهرداری قم و منطقه پنج در حال اجرا است و برآورد ریالی آن ۳۰۰ میلیون ریال پیش بینی شده است.



جمال الدین حسینی افزود: ابعاد هر کدام از این المان‌ها ۲ در سه متر است و نمای پای آن‌ها به صورت سنگ خواهد بود.

وی گفت: پس از پایان مرحله نصب، مرحله نور‌پردازی به صورت ویژه بر روی آن‌ها انجام خواهد شد.



حسینی هدف از انجام این پروژه را زیبا سازی و بهسازی مسیر اصلی مسجد مقدس جمکران ذکر کرد و گفت: در این راستا منطقه پنج پروژه گل آرایی و زیبا سازی این مسیر را در دستور کار خود دارد که در این پروژه بلوار خلیج فارس به صورت ویژه گل آرایی خواهد شد.