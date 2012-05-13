ساختمان سپاه ناحیه البرز قزوین افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، روز یکشنبه در مراسمی با حضور احمد عجم استاندار قزوین، سردار سالارآبنوش فرمانده تیپ صاحب الامر(عج) و جمعی از مسئولان استانی، ساختمان جدید سپاه ناحیه شهر اقبالیه مورد بهره برداری قرار گرفت.



این ساختمان در زمینی به مساحت 300 مترمربع با دو میلیارد ریال هزینه احداث شده است.



احمد عجم در آیین بهره برداری از ساختمان سپاه ناحیه امام سجاد(ع ) اقبالیه قزوین اظهارداشت: برقراری امنیت زمینه ساز توسعه و آبادانی در ابعاد مختلف از جمله توسعه فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی است و اگر جدی گرفته نشود و به تدریج کمرنگ شود ابعاد مختلف توسعه نیز محقق نخواهد شد.



وی افزود: استقرارسپاه در شهرهای مختلف به ویژه نقاط پرجمعیت امنیت و آرامش را برای ساکنان آن منطقه فراهم خواهد کرد و افتتاح ساختمان سپاه در این شهر پر جمعیت برای توسعه بیشتر این منطقه بسیار تاثیرگذار خواهد بود.



استاندار قزوین بر رفع مشکلات مناطق پر جمعیت تاکید کرد و گفت: از سال گذشته بخشی از مالیات های ارزش افزوده استان به شهر اقبالیه اختصاص یافته که ساخت مصلی در این شهر از این محل انجام می شود.



این مسئول توجه به زیر ساخت های توسعه را از جمله فعالیت های سازنده دولت نهم ودهم عنوان کرد و اظهارداشت: در دولت دهم ویژه ای به امور زیربنایی کشور از جمله استان قزوین صورت گرفته و مناطق کمتر توسعه یافته هم از خدمات دولت برخوردار شده اند.



عجم تاکید کرد: در چند سال اخیر استان قزوین در همه شاخصه های عمرانی، سازندگی و فرهنگی از پیشرفت مضاعف و چند برابری برخوردار شده است.



وی به مصوبات سه دوره سفر هیئت دولت به استان قزوین اشاره و تصریح کرد: دستاورد سه سفر رئیس جمهور به استان بیش از 640 مصوبه بوده است که دور اول با 84 درصد پیشرفت، دور دوم 76 درصد و سفر دور سوم نیز 48 درصد پیشرفت داشته است.



استاندار قزوین یادآورشد: توجه به زیرساخت های استان ازجمله توسعه حمل و نقل، صادرات غیرنفتی، بازسازی و نوسازی

بنگاه های اقتصادی و مشاغل خانگی از جمله فعالیت های استان است که گام موثری در راستای توسعه این فعالیت ها برداشته شده است.