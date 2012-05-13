جلسه نوبت عصر مجلس با حضور 150 نماینده آغاز شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نوبت عصر جلسه علنی مجلس شورای اسلامی با 30 دقیقه تاخیر و با حضور 150 نماینده آغاز شد.

ریاست جلسه نوبت عصر را علی لاریجانی بر عهده دارد.

صحن علنی مجلس با حضور 194 نماینده رسمیت می‌یابد.

فاصله بین جلسه نوبت صبح و نوبت عصر تنفس نمایندگان به شمار آمده و پس از آن جلسه علنی آغاز می‌شود.

محمدرضا باهنر که ریاست جلسه صبح امروز را بر عهده داشت از نمایندگان خواست راس ساعت 14 برای آغاز جلسه نوبت عصر در صحن علنی مجلس حاضر شوند.

در جلسه نوبت صبح اعتبار 66 هزار میلیارد تومانی برای هدفمندی یارانه‌ها به تصویب رسید.

همچنین مجلس در خصوص انتشار اوراق مشارکت در بخش‌های مختلف تصمیم گیری کرد.